健康網》8旬翁大腸同時現黑便和鮮血 「它」從胃到大腸一路戳

阿伯因解大量鮮血被家人送急診，檢查時發現整個大腸同時充滿「黑便和鮮血」，最後才發現是土魠魚刺惹禍；圖為示意圖，非當事土魠魚湯。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕氣溫驟降，喝碗暖暖的魚湯能取暖兼補身，但要小心魚湯中的魚刺，可能會出現「腸腸危機」！基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘分享一名80多歲的阿伯，在家裡解大量鮮血被家人送急診，檢查時發現整個大腸同時充滿「黑便和鮮血」，家屬才想起阿伯因為沒有牙齒，可能是吃魚的時候連骨頭一起吞下去，因為土魠魚的魚骨頭較小，吞下去沒感覺，才會沿路造成腸胃道出血不止，險些休克。

錢政弘在臉書專頁「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」發文說明，排出黑色的大便代表有食道、胃或十二指腸出血，而鮮紅色的血便代表可能是大腸或肛門在出血，例如痔瘡、大腸癌、缺血性腸炎。消化道出血的位置不是上段就是下段，其結果要麼是排出黑便，要麼是排出血便。而上述阿伯竟然同時有黑便和鮮血，真的有可能上下消化道都出血？

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醫師透過內視鏡仔細尋找出血點，費了一番功夫終於在血泊中發現帶刺的魚骨頭。（圖取自錢政弘臉書）

錢政弘指出，阿伯抽血顯示血色素掉到9.6，推測大約有1000毫升以上的出血量，急診科醫師立即安排乙狀結腸鏡檢查找出血點（因為病患是解血便，所以先檢查結腸直腸）。胃腸科醫師在血泊中找出血點是家常便飯，只是阿伯高齡又大失血，可經不起慢慢檢查，快要放棄時突然發現一個「尖尖的、看起來像魚刺」，把異物附近的血塊沖開，果真是一個帶刺的魚骨頭，也是刺造成胃、小腸、大腸黏膜多處出血的元兇。

錢政弘提醒，通常誤吃到魚刺會卡在喉嚨或食道，病患會立即感到吞咽困難，疼痛難耐，但如果吃到像是土魠魚等魚骨頭較小的魚類，有可能吞下去沒感覺，導致腸胃道多處出血。

卡在阿伯腸胃道的土魠魚刺。（圖取自錢政弘臉書）

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