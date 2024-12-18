健康網》冬季運動穩糖促循環！ 醫點名「2族群」要保持

醫師表示，冬天運動，肌肉活動產生熱量，使身體核心溫度上升，有助於維持體溫，同時促進血液循環；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣冷，只想窩在被窩裡，不想動更別說外出運動！不過，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，在寒冷環境運動時，肌肉活動產生熱量，能使身體核心溫度上升，有助於維持體溫，同時促進血液循環，還能穩定血糖，尤其慢性病患者、老人更要保持運動習慣。同時，也特別提醒，冬天運動需做好保暖、熱身、補水、調整運動時間，並選擇安全的運動，以益於健康。

運動代謝產熱 維持體溫穩定

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文說明，當我們運動時，肌肉收縮需要能量，這些能量主要來自於體內的代謝過程。過程中，約有75%的能量以熱的形式釋放，從而提高身體的核心溫度，有助於抵禦低溫，維持體溫穩定。

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運動還能促進血液循環！黃軒指出，運動期間，心臟的泵血功能增強，血液流速加快，有助於將氧氣和營養物質更有效地運送到全身各處，同時加速代謝廢物的清除。良好的血液循環有助於維持身體各系統的正常運作，特別是冬季，促進血液循環，有助於防止四肢冰冷，提升免疫功能。

慢性疾病、長者保持運動 改善心肺增免疫

運動可改善慢性疾病問題，黃軒舉例，心血管疾病者，若能規律輕度至中度運動，可提升心臟功能，改善血壓控制及血液循環；糖友運動可促進葡萄糖代謝，有助於血糖控制，改善胰島素敏感性；以及有助於預防骨質疏鬆及維持關節靈活性。

黃軒提到，長者維持運動習慣有3益處，包括：「增強肌力和平衡」，降低跌倒風險，保持日常活動能力；運動能釋放內啡肽，「改善情緒」，預防冬季憂鬱；最後，冬季運動有助於「增強免疫系統」，預防感冒及其他感染。

醫師指出，運動能釋放內啡肽，能改善情緒，預防冬季憂鬱；圖為情境照。（圖取自freepik）

冬季運動 謹記5原則

●保暖：選擇適當的衣物，採用分層穿著的方法，以便根據運動強度和環境溫度調整衣物，避免過熱或受涼。穿著分層衣物，運動後及時更換汗濕的衣服，防止受寒。

●熱身：熱身非常重要！運動前進行充分的熱身活動，建議冬季將熱身時間延長至15-20分鐘，以提高肌肉溫度，促進血液流動，預防運動傷害。

●補水：即使在寒冷天氣，身體仍會流失水分。運動時應適時補充溫水，建議每15分鐘飲用200-300毫升，以維持身體水分平衡。

●調整運動時間：避免在清晨和傍晚等溫度較低的時段進行戶外運動，選擇溫度較為適中的時間段。同時建議記得結伴而行，相互照應。

●選擇安全的運動：如散步、快走、拉筋、瑜伽或室內運動。若慢性疾病患者或老年人，應避免劇烈運動，建議以能正常說話但感到輕微喘氣的程度為佳。

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