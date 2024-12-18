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早發性大腸癌拉警報！ 久坐、超加工食品難辭其咎

2024/12/18 14:16

研究認為，長期開車、久坐辦公桌、攝取過多超加工的便利食品，都可能增加罹患大腸癌風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究認為，長期開車、久坐辦公桌、攝取過多超加工的便利食品，都可能增加罹患大腸癌風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕大腸癌不再是老年人的專利！年輕族群罹癌率攀升，久坐生活型態和加工食品飲食可能是主要原因。

美國媒體《商業內幕》（Business Insider）報導，近期發表於《刺胳針腫瘤學》（The Lancet Oncology）期刊的研究顯示，早發性大腸癌發生率在全球各地，尤其富裕的工業化地區和中等收入地區，正持續上升。研究由宋賢雅（Hyuna Sung，音譯）博士領導的團隊執行，涵蓋全球50個國家，發現2013年至2017年間，其中27國的年輕人罹癌比率增加，顯示此趨勢已擴及南美洲和亞洲等地。

雖然美國老年人族群的大腸癌發病率下降，但早發性大腸癌卻持續攀升。部分國家如義大利、西班牙和拉脫維亞則相對穩定，科學家正積極探討現代飲食和生活型態對此趨勢的影響。

美國南佛羅里達大學心臟健康研究所（USF Heart Health Institute）副教授哈雷德（Ganesh Halade）指出，飲食的改變是關鍵因素。他的研究發現，超加工食品會損害免疫系統、加劇發炎，進而助長大腸癌，因此呼籲大眾應重新檢視飲食、睡眠和運動習慣。

澳洲、紐西蘭、美國、韓國和日本等富裕國家，50歲以下大腸癌病例增長最為顯著。研究認為，這些國家的年輕族群，可能更早開始接觸有害的飲食和久坐不動的生活型態，而這些都與經濟富裕相關。換言之，長期開車、久坐辦公桌、攝取過多便利食品，都可能增加罹癌風險。

除了飲食，家族病史、基因和環境也是影響大腸癌風險的關鍵因素。專家正研究空氣污染、微塑膠（Microplastics）和久坐生活型態等環境因素，以釐清年輕族群大腸癌增加的原因。值得一提的是，由於癌症篩檢普及和吸菸人數減少，許多富裕國家老年人的大腸癌發病率正逐漸下降。

另1項研究指出，現代飲食缺乏抑制發炎的健康脂肪和營養素。富含Omega-3脂肪酸的食物，如葉菜類蔬菜、富含脂肪的魚類、堅果和種子，有助於預防發炎；而糖果、洋芋片、香腸和包裝蛋糕等加工食品則可能助長腫瘤，排擠健康食物的攝取。

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