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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

澎湖縣老人假牙補助 造福逾千名長輩重現自信笑容

2024/12/18 13:30

澎湖縣長陳光復與牙醫師，共同宣導口腔保健重要性。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣長陳光復與牙醫師，共同宣導口腔保健重要性。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府衛生局今（18）日辦理65歲以上銀髮族假牙裝置歲末感恩餐會，縣長陳光復頒贈感謝狀予13家特約牙醫診所，感謝配合假牙政策服務鄉親，與澎湖縣政府合力造福縣內逾千位長輩展現自信的笑容，照顧民眾的健康。

陳光復表示，過去澎湖縣只提供中低收入戶長者的假牙補助，為了照顧澎湖的長輩健康，縣府特責成衛生局擴大辦理，提供所有65歲以上民眾的需要，感謝議會的支持，從去年4月1日開始，針對年滿65歲、設籍澎湖滿3年以上（目前仍在籍）、且僅存0-3顆牙齒的長輩免費裝置活動假牙，並於去年9月1日加碼服務僅存0-6顆牙齒的長輩。

開辦至今0顆長者受惠人數600人、1-3顆受惠469人、4-6顆受惠316人，其中馬公市受惠821人、湖西鄉190人、白沙鄉172人、西嶼鄉124人、七美鄉32人、望安鄉46人。

澎湖縣政府「長輩會呷會步」關懷列車將依受惠長者人數，陸續規劃走遍5鄉1市辦理感恩餐會，第2場次預定12月23日至澎南區、第3場次湖西鄉、第4場次白沙鄉、第5場次西嶼鄉、第6場次望安鄉、第7場次七美鄉，進行巡迴分享會並同步推廣口腔保健知識，讓健康沒有距離。

衛生局長陳淑娟提到，假牙不僅美觀大方，也能增強老人的咀嚼功能、促進消化吸收、預防口腔疾病等等，對口腔健康和腸胃道等方面均有重大益處，如肌少症患者，假牙可以讓老人食用更多種類的食物，保持良好的營養狀態。

澎湖縣長陳光復高歌一曲，與長者同樂。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣長陳光復高歌一曲，與長者同樂。（記者劉禹慶攝）

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