過敏性鼻炎滿桌「水餃」超惱人！ 醫教3招改善

亞東醫院醫師洪偉誠說，過敏性鼻炎常見症狀包括：流鼻水、鼻塞、打噴嚏、鼻癢，嚴重時甚至伴隨鼻音、眼睛紅癢、咳嗽等症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者黃子暘／新北報導〕過敏性鼻炎害眼睛、鼻子搔癢到受不了，還有擤不完的鼻涕！亞東醫院醫師洪偉誠指出，近期耳鼻喉部門診過敏性鼻炎患者絡繹不絕，過敏性鼻炎臨床定義為鼻內黏膜接觸到過敏原後，由免疫球蛋白E（IgE）主導引發的發炎反應，相關症狀影響學習、工作表現，甚至可能影響睡眠，過敏性鼻炎患者應減少暴露於過敏原，也可透過服藥或手術改善。

洪偉誠說，過敏性鼻炎臨床上常見症狀包括：流鼻水、鼻塞、打噴嚏、鼻癢或異物感，嚴重時甚至伴隨鼻音、眼睛紅癢、喉頭搔癢、咳嗽等症狀；台灣氣候濕熱，為塵蟎提供滋生溫床，使塵蟎成為臨床上過敏性鼻炎患者最常見的過敏原之一，其餘常見過敏原則包括黴菌、貓毛、狗毛、昆蟲及花粉等。

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「預防勝於治療」是控制過敏性鼻炎的好方法之一，洪偉誠建議，可以透過居家環境控管，將室內濕度維持在50%左右，有助抑制塵蟎及黴菌滋生，開啟空氣清淨機能有效減少室內懸浮過敏原，包括塵蟎及寵物毛髮等，也要定期使用熱水清洗寢具，可選用防蟎寢具，環境簡化也是一大重點，建議減少使用容易藏塵的地毯、絨毛玩具和厚重布製窗簾，保持居家空間簡潔。

洪偉誠說，若環境控制仍無法有效緩解症狀，患者應儘早至耳鼻喉科門診就診，接受醫師的評估與治療；在臨床上，常見藥物治療包括：口服抗組織胺、鼻內類固醇、鼻內抗組織胺、白三烯酸拮抗劑等，患者應與醫師充分溝通後，選擇最適合的藥物進行治療，並遵循階梯式治療原則，逐步調整用藥。

若患者藥物治療效果有限，或不願長期服藥，洪偉誠表示，手術治療也是一種可考慮的選擇，主要有下鼻甲微創手術、鼻中膈鼻道成形手術2種，下鼻甲微創手術是透過縮減肥大的下鼻甲體積，緩解鼻塞，改善呼吸狀況；鼻中膈鼻道成形手術則適合伴隨鼻中膈彎曲的患者，手術同時處理下鼻甲肥大及鼻中膈偏曲問題。

洪偉誠表示，過敏性鼻炎是常見又惱人的健康問題，建議患者與醫師充分溝通，選擇適合的治療方式，相信也能揮別惱人的鼻塞、鼻水、噴嚏。

亞東醫院醫師洪偉誠表示，過敏性鼻炎臨床定義為鼻內黏膜接觸到過敏原後，由免疫球蛋白E（IgE）主導引發的發炎反應。（亞東醫院提供）

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