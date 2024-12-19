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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》當季菠菜最鮮甜！ 認識2大品種、挑選撇步

2024/12/19 06:31

農業部表示，菠菜不僅美味，還富含鐵、維生素C和葉酸等豐富營養，是冬天餐桌上不可或缺的蔬菜選擇。（圖取自photoAC）

農業部表示，菠菜不僅美味，還富含鐵、維生素C和葉酸等豐富營養，是冬天餐桌上不可或缺的蔬菜選擇。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕12月的菠菜最鮮甜可口！農業部指出，這個時節的菠菜因為氣候涼爽，葉片特別嫩綠，甜度和營養價值都達到高峰。主要可分為秋冬品種「角葉菠菜」，和春夏品種的「圓葉菠菜」。建議挑選葉片鮮嫩翠綠、沒有黃斑；根部的紅色葉柄越鮮紅、越短代表新鮮且甜度高；用手輕捏葉片，感覺柔嫩而有彈性為佳。

農業部於臉書發文表示，菠菜不僅美味，還富含鐵、維生素C和葉酸等豐富營養，是冬天餐桌上不可或缺的蔬菜選擇。而台灣常見的菠菜，主要栽植兩大類品種，秋冬多種植葉片較薄的「角葉菠菜」，葉片較薄，葉柄較長，葉面較為光滑，皺褶不明顯；春夏則以葉片較為肥厚的「圓葉菠菜」為主，葉柄相對較短，葉面有皺褶，葉色較深。

角葉適合清炒 圓葉適合汆燙

農糧署指出，秋冬品種角葉菠菜，推薦以蒜頭爆香清炒；春夏品種的圓葉菠菜，則推薦以汆燙搭配醬油、香油來調味。選購時以葉面略厚、鮮脆亮麗為首選。而菠菜的根部是營養最高的部位，建議用軟毛洗刷乾淨，再用清水浸泡清洗。

農業部分享圓葉菠菜、角葉菠菜差異。（圖擷取自農業部臉書）

農業部分享圓葉菠菜、角葉菠菜差異。（圖擷取自農業部臉書）

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