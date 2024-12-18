健康網》1杯珍奶700大卡！ 國健署：喝手搖飲記得4招

國健署指出，一杯珍珠奶茶約700大卡的熱量，建議儘量選擇低糖或無糖選項；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕琳琅滿目的手搖飲料店，是上班族午後的小確幸；也是學生下課後紓解一天壓力的首選。不過，國民健康署在臉書發文指出，每杯珍珠奶茶會帶來大約700大卡的熱量，需透過大量活動才能消耗掉；因此，應減少糖分含量、選擇天然成分、注意配料選擇、搭配居家運動，更健康！

國健署指出，每1杯珍珠奶茶會帶來大約700大卡的熱量，若想要透過運動完全消化掉，要散步3小時、或健走2小時、或爬樓梯1.4小時，由此可知手搖飲會帶來龐大的卡路里！但如果真的很想喝的話，記得下面4個提醒，減少多餘的熱量維持健康：

請繼續往下閱讀...

●減少糖分含量：儘量選擇低糖或無糖選項。

●選擇天然成分：選擇如新鮮水果、天然果汁或綠茶。

●注意配料選擇：儘量減少添加配料的次數。

●搭配居家運動：下午茶時間進行辦公室運動，消耗多餘熱量。

國健署說，若想要透過運動完全消化掉手搖飲熱量，約要爬樓梯1.4小時；圖為情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法