肯定健保點值補到0.9元 5大醫團籲醫院快調醫護薪資

行政院長卓榮泰宣布，明年將挹注公務預算撥補健保點值。（記者董冠怡攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕行政院長卓榮泰今（17日）宣布，今年健保點值將補到每點達0.9元，已達0.9元則依比例增補鼓勵，醫界5大團體給予肯定、表示由衷感謝，並呼籲調薪未達4%以上的醫療機構應將此次健保點值撥補資源，確實用於調升醫護人員薪資，增強國人健康照護的品質。

台灣醫院協會理事長李飛鵬、中華民國醫師公會全聯會理事長周慶明、中華民國護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜、台灣私立醫療院所協會理事長黃集仁、台灣醫務管理學會理事長洪子仁今日齊發聲明回應政府撥補健保點值政策。

請繼續往下閱讀...

5大團體聲明指出，長期以來，健保制度是台灣社會最重要的民生基石，保障全民健康，而醫護人員則是守護國人健康的第一線功臣。然而，近年來醫療成本不斷上升，健保點值未能反映真實成本，對醫療體系的永續運行造成極大挑戰。

不過，聲明提到，卓榮泰提出的3大補助原則，尤其是優先補助新冠及類流感等重大醫療支出，並確保點值補至基本0.9元，將有效紓解各醫院的財務壓力，穩定醫療服務品質。

聲明也指出，此項政策更將有助於醫院調整醫護人員的薪資結構，並呼籲尚未達到4%調幅的醫院，應將此次健保點值的撥補資源，確實用於調升醫護人員的薪資，確保醫護人員的辛勞獲得應有的回饋，提升整體醫療人力穩定性，進一步增強國人健康照護的品質。

聲明強調，補助健保點值政策有助於紓解醫療體系的經營壓力，讓醫療機構提升服務效能，為醫護人員創造更友善且具競爭力的工作環境，更將有助於總統賴清德早日達成「健康台灣」的政見，實現全民健康、醫療普及的願景！

聲明向政府此一政策表示由衷感謝，並呼籲所有醫療機構共同努力，珍惜政府所提供的資源，持續提升醫療服務效率與品質，確保每一分健保資源都能「用在刀口上」，造福全體國民。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法