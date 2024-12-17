健康網》流鼻血可能與壓力有關！ 學者：可食蓮藕粉

洪泰雄指出，流鼻血時可吃蓮藕粉有涼血止血、促進傷口癒合、營養補充之效用。；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕突然流鼻血，恐是壓力大！營養學者洪泰雄在臉書發文指出，壓力與流鼻血之間可能有4種關聯：壓力導致血壓升高、削弱免疫系統、引發不良習慣、誘發全身炎症反應；預防建議多舒緩壓力、保持鼻腔濕潤、健康飲食、適當休息。另外，流鼻血時可以吃蓮藕粉，因其有涼血止血、促進傷口癒合、營養補充之效用。

1. 壓力導致血壓升高：壓力可能引起交感神經系統的過度活躍，導致血壓升高。當血壓突然升高時，鼻腔內脆弱的毛細血管容易破裂，進而引發流鼻血。

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2. 壓力削弱免疫系統：長期壓力可能影響身體的免疫功能，導致鼻腔黏膜變薄或乾燥，使鼻腔更容易受傷而流血。

3. 壓力引發不良習慣：人在壓力大的情況下可能會出現一些不良習慣，如：用手揉鼻子，刺激鼻腔黏膜，亦或是忽視補水，導致鼻腔乾燥。

4. 壓力誘發全身炎症反應：壓力可能導致全身炎症指數升高，鼻腔內壁的血管變得更脆弱，更容易出血。

洪泰雄說明，流鼻血可能與壓力有關；圖為情境照。（圖取自freepik）

4招預防流鼻血

1.舒緩壓力：可以嘗試冥想、深呼吸或適度運動來減少壓力。

2.保持鼻腔濕潤：在乾燥環境下使用鼻腔噴霧或加濕器，避免鼻腔乾裂。

3.健康飲食：攝取富含維生素C和維生素K的食物（如柑橘類水果、深綠色蔬菜），有助於強化血管。

4.適當休息：確保充足的睡眠來幫助身體恢復，減少壓力對血壓和免疫系統的影響。

如果壓力大導致流鼻血頻繁，建議尋求醫生或心理專業人士的幫助，進一步了解身體的狀況並進行調適。

流鼻血時吃蓮藕粉

洪泰雄補充，流鼻血時可以吃蓮藕粉，因為蓮藕粉具有以下4特點，有助於緩解流鼻血的情況，建議透過「溫水沖泡」蓮藕粉，避免太燙，以免刺激鼻腔血管，並「適量食用」，避免添加過多糖分，保持清淡，適時「搭配少量蜂蜜或牛奶等食材」，增添營養。同時，他也提醒，如果流鼻血情況頻繁或量多，應該及時就醫檢查，以排除其他潛在的健康問題。

1.涼血止血：蓮藕具有涼血的效果，對因為上火或血熱引起的流鼻血可能有幫助。

2.促進傷口癒合：蓮藕富含維生素C和單寧酸，這些成分有助於增強血管彈性，促進血液凝固。

3.營養補充：蓮藕粉容易消化，還含有多種維生素和礦物質，適合流鼻血後作為營養補充。

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