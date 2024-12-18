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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》火鍋好夥伴！ 凍豆腐是吸湯界「海綿寶寶」

2024/12/18 11:31

曾相為說，凍豆腐經過冷凍處理後形成蜂巢狀結構，吸湯力一流，堪稱「吸湯界的海綿寶寶」；示意圖。（圖取自photoAC）

曾相為說，凍豆腐經過冷凍處理後形成蜂巢狀結構，吸湯力一流，堪稱「吸湯界的海綿寶寶」；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣一冷，火鍋就是主場！營養師曾相為在臉書專頁「型男營養師曾相為」發文指出，吃鍋除了注意湯底、肉片、海鮮外，還有個吸湯王者默默發光，那就是豆腐，各種豆腐不僅口感大不同，熱量也有差異；其中嫩豆腐熱量較低，百頁豆腐油脂多，熱量較高。

1.傳統豆腐

被譽為「豆腐界的原始武士」，濃郁的豆香、紮實且嫩滑的口感，適合喜愛經典風味的饕客。

2.百頁豆腐

多孔結構賦予Q彈的口感，但因製作過程中需要更多油脂，熱量高於傳統豆腐，被稱為「豆腐屆熱量女王」。

3.盒裝嫩豆腐

是「輕量級冠軍」，以超軟嫩的口感和最低的熱量深受健康族青睞，清爽不膩。

4.凍豆腐

經過冷凍處理後形成蜂巢狀結構，吸湯力一流，堪稱「吸湯界的海綿寶寶」，但也因此吸入較多油脂與熱量。

曾相為提醒，雖然豆腐是火鍋中的健康選擇，但適量攝取仍是關鍵，搭配各種蔬菜可以平衡營養攝取。同時要留意凍豆腐超級吸湯和百頁豆腐的高熱量特性，適量享用才能兼顧美味與健康。火鍋季節來臨，不妨透過聰明搭配，讓每一口都暖心暖胃、熱量不失控！

曾相為指出，盒裝嫩豆腐以超軟嫩的口感和最低的熱量深受健康族青睞，清爽不膩；示意圖。（圖取自photoAC）

曾相為指出，盒裝嫩豆腐以超軟嫩的口感和最低的熱量深受健康族青睞，清爽不膩；示意圖。（圖取自photoAC）

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