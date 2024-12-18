健康網》「腸」保健康提升免疫力！ 學者授飲食8策略

學者指出，想要有良好免疫力，腸道健康十分重要，建議飲食要有優質蛋白質，選擇五穀雜糧及多吃五色蔬果等；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬天容易感冒，該如何增強免疫力呢？營養學者洪泰雄在臉書專頁發文指出，想要有良好免疫力，腸道健康十分重要，透過日常飲食守護健康，像是攝取優質蛋白質、選擇五穀雜糧、多吃五色蔬果、補充益生菌、每天2-3瓣大蒜、適量維生素補充，並控制脂肪攝取量及減少甜食，養出「強壯」身體！

●攝取優質蛋白質：蛋白質是免疫系統的基本建材，缺一不可！建議每天攝取3-5份蛋白質，動物性如雞肉、深海魚、海鮮；植物性如豆類、堅果。

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●選擇五穀雜糧：改吃五穀飯、全麥製品，補充維生素B群與礦物質，有助細胞修復與免疫黏膜功能。

●多吃五色蔬果：每天3種蔬菜、2種水果，包含綠色、紅色、黃色、黑色種類。舉例來說，菇類的多醣體能強化免疫殺菌力，芭樂、奇異果等富含維生素C水果，則能增強抗體活性。

●每天2-3瓣大蒜：大蒜中的硫化合物能提升免疫細胞活性，無論生熟食都有效。

學者建議，每天喝200-300毫升優酪乳，調整腸道菌群，幫助免疫系統保持最佳狀態；示意圖。（圖取自freepik）

●補充益生菌：每天喝200-300毫升優酪乳，調整腸道菌群，幫助免疫系統保持最佳狀態。

●適量維生素補充：選擇綜合維生素避免營養缺乏，劑量保持於每日建議攝取量內。

●控制脂肪攝取量：脂肪攝取過多會抑制免疫系統，建議改用橄欖油或花生油，減少高溫氧化的傷害。

●減少甜食：過量糖分會削弱白血球功能，影響免疫力，建議以白開水或無糖茶代替含糖飲料。

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