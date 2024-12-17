「腹膜透析」使用率僅7.5％ 台大醫曝6大優勢

台大團隊特別開發1：1的腹膜透析擬真教具及「i PD 腹透妙管家」互動衛教APP，幫助病友和家屬快速上手。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕腹膜透析的5年存活率明顯優於血液透析，但國內選擇腹膜透析的患者卻只有7.5％，遠低於歐美和其他亞洲國家。台大醫院腎臟科主任黃政文直言，兩種透析最大的差異在於前3年，尤其是透析第1年的死亡率最高，然而腹膜透析的病人在存活率、住院率、急診率等方面表現更好，能「贏在起跑點」，穩住透析初期的健康狀態。

腎臟病名列國人十大死因，長期高血壓、糖尿病、腎絲球腎炎以及腎毒性藥物等，都是讓腎臟病惡化的元凶，一旦慢性腎臟病進入末期，「洗腎」幾乎成了必經之路。目前洗腎有兩種方式，一種是到醫院做的 「血液透析」，另一種則是可以在家進行的 「腹膜透析」，黃政文說，腹膜是覆蓋在腹腔的一層薄膜，可以替代腎臟進行毒素過濾，將毒素與多餘水分排出體外，以維持身體機能的正常運作，常被暱稱為「洗肚子」。

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黃政文指出，最新台灣腎病年報統計，2012至2016年腹膜透析病友的5年存活率為69.5％，高於血液透析的53.5％，差距達16％，此外腹膜透析能保留殘餘腎功能，讓病友繼續排尿，血液透析則通常在3個月內喪失排尿功能。腹膜透析的六大優勢包括：治療時間彈性、無需頻繁就診、較少飲食限制、血壓穩定、能保留殘餘腎功能，以及對心血管疾病患者更安全，是國際優先推薦的治療方式。

台大醫院綜合診療部血液淨化科主任姜至剛指出，台灣選擇居家腹膜透析的比例僅7.5％，台大團隊特別開發1：1的腹膜透析擬真教具及「i PD 腹透妙管家」互動衛教APP，幫助病友和家屬快速上手，此外2019年也導入腹膜透析雲端管理系統，實現遠距照護，讓醫護人員能即時掌握病友的透析數據。

台大醫院今舉辦「台大醫院腹膜透析一甲子 開創居家透析新未來記者會」，病友張先生分享，他在35歲時發現高血壓，46歲因腎衰竭選擇腹膜透析，不僅平衡工作與治療，退休後還能與家人出國旅遊；另一名51歲的黃先生則因未定期回診導致腎衰竭，選擇居家腹膜透析後，也維持正常的生活與工作。

腹膜透析腎友協會理事長吳鴻認為，許多病友擔心腹膜透析會導致感染，或不知如何在家操作，導致使用率偏低，國外多透過護理師、居服員照顧協助，但台灣尚無相關制度。衛福部次長林靜儀表示，重大疫情期間，腹膜透析能提升醫療韌性，健保署雖有編列腹膜透析專款，但占比未提高，盼未來能夠進一步提升，避免讓病人長時間綁在醫院。

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