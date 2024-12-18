健康網》8類食物防腦袋當機！ 雞蛋、綠茶上榜

營養師表示，雞蛋中的「卵磷脂」能增強記憶力、縮短反應時間；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕生活忙碌、壓力大，加上現在天氣越來越好睡，腦袋有時就像凍結了一樣，感覺昏昏沉沉、記憶體容量不足。好食課營養師Titan林世航在臉書粉專「好食課」發文分享，可護腦、提升記憶力的8大健腦食物，雞蛋、莓果類、鯖魚、堅果種子、綠葉蔬菜、70%以上的黑巧克力、抹茶/綠茶、咖啡。

8大健腦食物

●雞蛋：雞蛋中的「卵磷脂」是大腦的好朋友！它能增強記憶力、縮短反應時間，其中，卵磷脂中的膽鹼，可作為神經傳遞物乙醯膽鹼的前體，對於胎兒認知發展，與老年認知維持，都有一定幫助。於《The Journal of Nutrition》一項最新研究發現，即使每週僅吃1顆雞蛋，也與降低失智症風險有關。

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●莓果類：藍莓含有豐富抗氧化物（如維生素C、花青素），能幫助減輕大腦氧化壓力，延緩腦部老化。

●鯖魚：鯖魚、秋刀魚、鮭魚等魚類，含有Omega-3脂肪酸，除了可減少發炎、降低憂鬱症風險外，裡頭的DHA還可幫助腦部發育，並改善學習力和記憶力。

營養師指出，堅果種子含有維生素E，能保護大腦免受自由基損害，使記憶清晰、不模糊。（圖取自freepik）

●堅果種子：葵瓜子、南瓜子、杏仁果、核桃等堅果種子，含有維生素E，能保護大腦免受自由基損害，使記憶清晰、不模糊。

●綠葉蔬菜：菠菜、羽衣甘藍等蔬菜，富含鎂及葉酸，有助於神經傳導，幫助維持記憶與注意力；且這些蔬菜也含有葉黃素與玉米黃質，有助於維持眼睛健康。因此每日吃足蔬菜，對於上班族跟考生來說，都是護眼又護腦的一大關鍵！

●黑巧克力：讀書卡頓時，可來點70%以上的黑巧克力！黑巧克力中的可可黃烷醇，能促進腦部血液循環，進而改善認知功能，提高記憶力。

●抹茶/綠茶：兒茶素與茶胺酸，能有效抑制認知衰退，研究發現，抹茶可減輕壓力與焦慮，並提升記憶力、改善短期與長期認知功能。

●咖啡：打翻咖啡比喝咖啡更容易讓人清醒，但喝咖啡除了可降低睡意外，還能提高警覺性，與降低失智風險！

研究發現，抹茶可減輕壓力與焦慮，並提升記憶力、改善短期與長期認知功能；示意圖。（圖取自photoAC）

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