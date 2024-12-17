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氣喘易復發 新型生物製劑助恢復正常生活

2024/12/17 15:00

氣喘是全球最重要的慢性呼吸道疾病之一，患者因呼吸道長期發炎，易出現重複、不穩定的阻塞，長期放任不管，還會造成肺功能持續下降；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

氣喘是全球最重要的慢性呼吸道疾病之一，患者因呼吸道長期發炎，易出現重複、不穩定的阻塞，長期放任不管，還會造成肺功能持續下降；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者林志怡／台北報導〕氣喘是國人相當常見的疾病之一，嚴重氣喘病友劉小姐說，她光說話、爬樓梯就會喘到動不了，每天還要面對反覆的過敏症狀，急性發作更是防不勝防，好幾次以為自己「快掛了」，使用生物製劑控制，病況控制大幅改善，呼籲有類似情況的民眾積極與醫師討論，找到合適的疾病控制方式。

劉小姐氣喘病史已經超過10年，她說，自己作為老師，帶活動時講幾句話就會喘不過氣，從1樓爬樓梯到2樓也會喘到動不了，甚至在46歲時，試吃一小塊生巧克力而造成氣喘發作，以為自己「快掛了」，後來使用新型生物製劑，症狀大幅改善，也不會因為走路、說話而喘氣，甚至可以登山、正常運動，整個人好像「活過來了」。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民指出，氣喘是全球最重要的慢性呼吸道疾病之一，患者因呼吸道長期發炎，易出現重複、不穩定的阻塞，長期放任不管，還會造成肺功能持續下降，成人氣喘患者約佔總人口數的10%左右，其中50%控制情況並不理想，更有5%屬於嚴重氣喘患者。

陳育民說，氣喘治療以類固醇、支氣管擴張劑等為主力，但氣喘患者的病情容易受污染、天氣等外在因素影響，長期、規律追蹤對於症狀控制相當重要，尤其嚴重氣喘患者症狀惡化時，可能出現昏迷、意識混亂、胸腔靜息等狀態，嚴重危及生命、需要住院或急診治療，佔氣喘相關醫療支出的60%。

健保署從今年起，針對符合條件的嚴重氣喘患者給付新型生物製劑，並持續推動氣喘照護品質提升計畫。（記者林志怡攝）

健保署從今年起，針對符合條件的嚴重氣喘患者給付新型生物製劑，並持續推動氣喘照護品質提升計畫。（記者林志怡攝）

石崇良則指出，仍有部分民眾忽略慢性咳嗽、反覆感冒等氣喘徵兆，因此疏於診斷，或處於病情控制不佳的狀態，健保署持續推動氣喘照護品質提升計畫，目前已有超過700家醫療院所可提供整合式的團隊照顧，以個案管理的方式進行追蹤，幫助患者控制病情。

石崇良也提到，有些患者只靠傳統藥物，無法良好抑制病情發作，近年來氣喘依據不同分型，走向精準化治療，有相應的生物製劑可以使用，健保署也從今年起，針對符合條件的嚴重氣喘患者給付新型生物製劑，希望通過多元藥物，使患者病情穩定，並減少長期健康影響。

台灣胸腔暨重症加護醫學會副主委林鴻銓進一步指出，新型生物製劑可適用所有類型的嚴重氣喘患者，也不會累積口服類固醇的副作用，可大幅提升治療效益，並降低67-77%的氣喘急性惡化發生率，降低患者85%因急性惡化住院的風險，呼籲患者積極與醫師討論，選擇最合適的藥物，並積極配合病情控制。

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