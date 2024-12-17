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缺牙新希望！ 日本臨床試驗有望讓人類再生牙齒

2024/12/17 14:17

這些對比圖顯示了雪貂與老鼠牙齒在實驗性治療前（上排）與治療後（下排）的變化。實驗中，透過阻斷 USAG-1 蛋白質成功促進牙齒再生，為臨床試驗提供了重要基礎。（法新社）

這些對比圖顯示了雪貂與老鼠牙齒在實驗性治療前（上排）與治療後（下排）的變化。實驗中，透過阻斷 USAG-1 蛋白質成功促進牙齒再生，為臨床試驗提供了重要基礎。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《法新社》報導，日本牙醫團隊正在進行一項突破性的臨床試驗，測試能夠再生牙齒的實驗性藥物，為假牙與植牙提供新替代方案。該技術透過刺激牙齦下方的第三代牙胚，讓人類具備如爬蟲類與魚類般定期替換牙齒的能力。

一般認為，人類僅能長出乳牙與恆牙兩副牙齒，但大阪北野醫院醫學研究所口腔外科主任高橋克指出，牙齦深處其實隱藏著第三代牙胚。他的團隊於京都大學醫院展開臨床試驗，針對成年受試者施用藥物，希望啟動這些潛在牙齒的生長。

高橋克表示，失牙患者過去多依賴昂貴且侵入性的假牙或植牙，而自然牙齒的重生無疑更具優勢。他的研究顯示，阻斷名為 USAG-1 的蛋白質即可喚醒第三代牙胚的生長能力。此前的動物實驗成功促進老鼠與雪貂牙齒再生，研究成果已發表於國際期刊《科學進展》（Science Advances）。

目前，研究重點放在天生缺少六顆以上恆牙的患者，這種遺傳疾病約影響 0.1% 的人口。這類患者因先天缺牙而導致咀嚼功能不全，不僅對日常飲食造成困擾，也影響外觀自信。在日本，許多患有此遺傳疾病的青少年甚至需要戴口罩來掩蓋缺牙狀況。

該藥物主要針對兒童，研究人員希望2030年前能夠讓此藥物上市。高橋克表示：「這款藥物可能徹底改變這些患者的生活。」此外，他也補充，若能讓天生缺牙的患者重新擁有牙齒，將為口腔醫學帶來一場革命。

倫敦瑪麗女王大學（Queen Mary University of London）牙醫教授康艾格瑞（Angray Kang）對此研究表示讚許。他提到，雖然全球尚有其他團隊探索利用抗體促進牙齒再生的技術，但高橋克團隊的研究「令人振奮且充滿潛力」。康艾格瑞補充，相關研究基於阻斷與 USAG-1 相似蛋白質的抗體技術，已有成功應用於骨質疏鬆症治療的案例。

目前進行的臨床試驗屬於第一階段，主要目的是測試藥物的安全性，而非療效。參與者為失去至少一顆牙齒的健康成年人，而非天生缺牙的孩童。高橋克解釋，受試者即使長出新牙的機率微乎其微，這依然是一大進展。「如果成功，這將標誌著牙齒再生不僅適用於天生缺牙者，也可能幫助後天缺牙患者，對全球高齡化社會將是一大福音。」

根據日本厚生勞動省數據，90%以上的75歲以上老年人至少缺失一顆牙齒。若能普及這項技術，或將延長高齡人口的健康壽命，為醫療保健帶來新的契機。

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