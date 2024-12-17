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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

告別攝護腺肥大「綠光雷射」手術低入侵性出血少

2024/12/17 13:07

天主教聖馬爾定醫院泌尿外科醫師陳慧雅表示，「綠光雷射前列腺汽化手術」治療攝護腺肥大是一項低入侵性手術。（聖馬爾定醫院提供）

天主教聖馬爾定醫院泌尿外科醫師陳慧雅表示，「綠光雷射前列腺汽化手術」治療攝護腺肥大是一項低入侵性手術。（聖馬爾定醫院提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕73歲王先生攝護腺肥大，一直受到解尿解不乾淨、夜尿困擾，長期服用藥物但改善有限，嚴重影響生活品質，由於他中風過，正在使用抗凝血藥物，若接受傳統電刀手術出血風險比一般人高，經由低入侵性自費「綠光雷射前列腺汽化手術」治療後排尿順暢，頻尿和急尿等症狀也明顯改善。

天主教聖馬爾定醫院泌尿外科醫師陳慧雅表示，經檢查發現患者的攝護腺已經從最初的60公克增大到80公克，因此多次發生尿滯留。

患者因中風過，正在使用抗凝血藥物，若接受傳統電刀手術出血風險比一般人高。「綠光雷射前列腺汽化手術」屬於微創手術，利用特定波長，精確汽化和去除過多的攝護腺組織，從而減少攝護腺對尿道的壓迫。

由於雷射汽化過程中會同時凝血，因此可以減少出血和副作用，特別適合正在服用抗凝血藥物患者。

陳慧雅說，整個手術僅需1至2小時，術後患者可能需留置導尿管1至2晚，以幫助膀胱恢復正常功能，相較於傳統手術，術後恢復期較短，患者術後不適感較輕，通常能在短時間內恢復日常生活，多數患者在治療後排尿順暢，頻尿和急尿等症狀也能明顯改善。

陳慧雅說，50歲以上男性約50％有攝護腺肥大的問題，導致出現排尿困難、瀝滴、頻尿、夜尿、急尿及餘尿等症狀，嚴重影響生活品質，若民眾或家人正面臨類似問題，建議與專科醫師討論，以尋求最適合的治療方案。

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