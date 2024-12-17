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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

有效控血糖、減脂肪！日本研發糖尿病新藥HPH-15

2024/12/17 12:22

目前最常用的糖尿病用藥「二甲雙胍」。（資料照）

目前最常用的糖尿病用藥「二甲雙胍」。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本熊本大學研發的創新藥物 HPH-15，有望徹底改變第二型糖尿病治療模式。這種新型化合物不僅能有效控制血糖，還能顯著減少體內脂肪堆積，且副作用比現有藥物 「二甲雙胍」（Metformin）更低。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，全球數百萬第二型糖尿病患者面臨嚴峻的健康挑戰。除了血糖控制，他們常同時面對脂肪肝和胰島素阻抗等併發症，使得治療更加複雜。由立石裕司副教授和荒木榮一教授領導的研究團隊，發現了這種極具潛力的新藥 HPH-15。

發表於《糖尿病學》（Diabetologia）期刊的研究證實，HPH-15 在多個方面超越目前最常用的糖尿病用藥二甲雙胍。其關鍵在於能以更低劑量啟動 AMP 活化蛋白激酶（AMPK），這是調節身體能量平衡的核心蛋白質。實驗結果顯示，HPH-15 不僅改善肝臟、肌肉和脂肪細胞的葡萄糖吸收，更在高脂飲食誘導的肥胖小鼠實驗中，顯著減少脂肪囤積。

與二甲雙胍相比，HPH-15 的獨特優勢在於具有抗纖維化特性。這意味著它能幫助解決糖尿病患者常見的肝纖維化問題，為治療帶來全新的可能性。在臨床前試驗中，該藥物使皮下脂肪減少 44%，且產生的乳酸量低於或等同於 Metformin，代表乳酸中毒的風險更低。

熊本大學生命科學院的藤田美香子教授表示，「這種化合物不僅僅是調節血糖，更有潛力徹底重新定義糖尿病的治療方向。」

此項研究不僅為糖尿病患者帶來希望，也展現了醫學科技持續創新的力量。未來，HPH-15 有望成為一種更全面、更安全的糖尿病治療新選擇。

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