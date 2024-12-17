高雄本土登革熱+2 苓雅區夫妻確診2里高風險

苓雅區普天里、林德里成登革熱高風險區域，防疫人員檢視屋簷是否有病媒蚊孳生源。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市昨（16）日新增2例本土登革熱個案（入夏後第5、6例），2名確診個案為家住苓雅區的夫妻，生活及活動範圍主要為普天里、林德里、三和市場、文化中心及小港，並曾於可傳染期到過鳳山區，衛生局呼籲苓雅區民眾出現疑似症狀速就醫快篩。

衛生局指出，確診的苓雅區夫妻檔為40多歲女性家管、30多歲男性工程師。案妻12月9日開始出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、噁心等症狀，10、13日曾至診所就醫，16日症狀未改善再次就醫，登革熱快篩檢驗結果NS1陽性、PCR陽性。

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案夫則於13日開始出現發燒、肌肉痠痛、腹瀉、食慾不振、口乾舌燥等症狀，當日曾於員工診療所就醫，14、16日因症狀未改善，前往至診所就醫，經登革熱檢驗結果確認感染登革熱第2型病毒。

衛生局疫調，確診個案夫妻2人居住地為苓雅區普天里、苓雅區林德里。案妻可傳染期間曾前往三和市場；案夫主要活動地則以住家及小港區工作地為主，夫妻共同主要的活動地點為文化中心，可傳染期曾停留鳳山區訪親；防疫團隊已於確診案通報第一時間針對居住地與活動地周邊警戒範圍執行「擴大採檢、地毯式強制孳生源檢查及噴藥滅蚊」三合一緊急防治工作。

防疫人員稽查住家是否有出現病媒蚊。（高雄市衛生局提供）

昨日防疫團隊針對個案苓雅區高風險社區林德里、普天里進行稽查，共查獲46個積水容器，其中5個積水容器已孳生病媒蚊幼蟲，並發現巷弄內多處髒亂點堆置廢棄物。防疫人員另針對林中里1處工地進行稽查，共查獲9個積水容器，其中1個陽性帆布已孳生病媒蚊幼蟲，防疫人員已現場開單告發並清除積水，最高可處1萬5000元。

衛生局呼籲各級醫療院所提高通報警覺，落實TOCC問診，加強疑似個案通報及社區擴大採血，12月16日完成1位同住接觸者及54位社區民眾採檢。並提醒，近日雖冷氣團來襲溫度驟降，但日夜溫差大、埃及斑蚊本能趨向室內而造成家庭群聚感染風險增加。如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀，儘速前往高雄市555家登革熱醫療照護合約院所就醫。

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