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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

回娘家塞車陣尿好急 中醫曝按5穴位舒緩

2025/01/30 10:11

大年初二通常是國道湧現車潮的尖峰，不少民眾會因為塞車而要忍耐憋尿之苦。（資料照）

大年初二通常是國道湧現車潮的尖峰，不少民眾會因為塞車而要忍耐憋尿之苦。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕大年初二是傳統出嫁女兒回娘家的日子，也是國道湧現車潮的尖峰，碰上塞車潮卡在路上，最怕出現尿意卻又一時找不到廁所，憋尿真的是痛苦難耐。頤鳴堂中醫診所院長康涵菁表示，女性比男性更容易發生泌尿道感染要小心，可按壓5穴位舒緩膀胱與尿道應急。

康涵菁指出，舒緩膀胱與尿道主要有5穴位，首先是「靈骨穴」，可以拳手取穴，在拇指、食指叉骨間，手掌第1掌骨與第2掌骨接合處，為主治頻尿、小便痛、補腎要穴。

其次是「液門穴」，取穴於手背上，無名指與小指的指縫之間，在指蹼緣後方赤白肉際處，主治小便頻數、水道通調要穴。

再來是「中渚穴」，取穴於手背上，第4、5掌骨間，在掌指關節後方凹陷處，主治小便刺痛、小便不利、腹部脹滿。

「中渚穴」位於手背第4、5掌骨間，在掌指關節後方凹陷處。（資料照）

「中渚穴」位於手背第4、5掌骨間，在掌指關節後方凹陷處。（資料照）

還有「太谿穴」，取穴於內踝後緣與跟腱內側中間，與內踝尖齊平之點，主治膀胱炎、腎炎、尿道發炎、腎氣不足、月經不調，以及「築賓穴」，取穴於太谿穴直上5寸，脛骨內緣後約1寸2分處，是最有效的排毒穴道，可治尿道發炎、膀胱炎、腎炎、骨盆腔炎。每次左、右腳各按揉3分鐘，每天至少按摩9次。

「太谿穴」位於內踝後緣與跟腱內側中間，與內踝尖齊平之點，（資料照）

「太谿穴」位於內踝後緣與跟腱內側中間，與內踝尖齊平之點，（資料照）

康涵菁提醒，膀胱長時間囤積尿液不排出，很容易大量繁殖細菌，引起泌尿道感染，也會影響膀胱收縮力。因為生理結構不同，女性比男性更容易發生泌尿道感染，引發的問題也更複雜。反覆泌尿道感染合併陰道炎，恐導致骨盆腔發炎、沾黏，提高不孕機率。

康涵菁說明，中醫古籍的「淋證」就是現今的泌尿道感染，「小便頻急，淋瀝不盡，尿道澀痛，小腹拘急，痛引臍中」。小便灼熱刺痛，則為熱淋；迫血妄行，則為血淋；這些都因濕熱邪氣蘊結膀胱，氣化失司，水道不利而成。

康涵菁提醒，若有解尿疼痛、灼熱刺澀、小便深黃混濁、血尿、下腹腰背疼痛，就可能有泌尿道感染，必須盡快就醫治療。中醫治療泌尿道感染以清熱利濕為主、調理體質為輔，常用八正散、豬苓湯、知柏地黃丸、萆薢分清飲、龍膽瀉肝湯等藥方調治。不過，泌尿道感染的急性發作期，仍建議以西醫抗生素快速壓抑細菌，以避免症狀惡化。

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