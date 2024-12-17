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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

老婆神之手！ 58歲男摔傷太太幫忙洗澡 意外摸出睪丸癌

2024/12/17 10:55

男子摔傷老婆幫忙洗澡，意外發現睪丸大小明顯不同，且右側摸到硬塊，就醫檢查確診為睪丸腫瘤第一期精細胞癌；圖為情境照。（圖取自pixabay）

男子摔傷老婆幫忙洗澡，意外發現睪丸大小明顯不同，且右側摸到硬塊，就醫檢查確診為睪丸腫瘤第一期精細胞癌；圖為情境照。（圖取自pixabay）

〔記者歐素美／台中報導〕58歲的張先生因修剪家中庭院大樹，不小心摔落，導致鎖骨骨折，右手活動受限，洗澡只好請來太太幫忙，太太在為清洗身體時，意外發現其雙側睪丸大小明顯不同，且右側摸到硬塊，不敢大意，趕緊要張男到豐原醫院泌尿科檢查，結果確診為睪丸腫瘤第一期精細胞癌，經手術切除腫瘤，幾乎可以痊癒，目前只需定期追蹤。

豐原醫院表示，張男摔傷導致鎖骨骨折，連帶影響右手的行動，造成日常生活不便，洗澡時只好請太太代勞協助，一次清洗過程中，太太發現其雙側睪丸大小明顯不同，右側睪丸還摸到了硬塊。張男聽後一開始哈哈大笑「可能是運氣不好摔到兩邊不對稱了！」但太太不敢掉以輕心，立刻督促他到豐原醫院泌尿科檢查。

經豐原醫院泌尿科主任林德祺詳細檢查後，發現張男右側睪丸腫大且內部有硬塊，進一步的影像與血液檢查顯示其可能患有睪丸腫瘤。隨後，醫療團隊迅速安排手術切除腫瘤，並進行病理檢查，確診為第一期精細胞癌。

林德祺指出，精細胞癌是睪丸腫瘤中相對預後良好的類型，尤其是在早期發現的情況下，經過手術後幾乎可以痊癒。「張先生這一摔可不是普通的倒楣，是上天的安排！如果不是因為修剪樹木，他的腫瘤可能還會被隱藏很久。」

張男手術後目前已康復，並成為家人與鄰居間的「健康警察」。他笑著說：「跌下樹雖然痛，但也算值了！大家平時也要多注意自己的身體變化，這次要不是我老婆幫我洗澡，我可能還在傻傻地跟腫瘤同居呢！」

豐原醫院泌尿科醫療團隊提醒男性應定期自我檢查睪丸，有任何異常變化都應及時就醫。同時，修剪樹木也應採取安全措施，避免像張先生一樣「用健康換健康」。

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