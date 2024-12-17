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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

6旬男愛吃鍋糖化血色素超標2.3倍 飲控甩20公斤

2024/12/17 10:17

劉姓男子（左）曾獲糖尿病優良病友獎，開心與新陳代謝科醫師陳昱瑋（右）分享喜悅。（記者張軒哲攝）

劉姓男子（左）曾獲糖尿病優良病友獎，開心與新陳代謝科醫師陳昱瑋（右）分享喜悅。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市一名60多歲劉姓男子，飲食從不忌口，冬天也愛吃火鍋，某天跑步運動時，喘不過氣，就診後發現罹患三高，糖化血色素是標準值的近2.3倍，聽從醫師、護理師的指導、用藥，每天三餐飲食嚴格控制，詳細紀錄，體重從近百公斤減了20公斤，血糖恢復正常，醫師提醒冬季吃鍋一定要適量控制，才不會造成身體負擔。

大甲李綜合醫院新陳代謝科醫師陳昱瑋說，冬天大家喜歡吃火鍋，但是，對於糖尿病患者卻是大地雷。因為火鍋肉片油脂高，如果再加入火鍋料，吃了一碗後，油脂、鈉含量一不小心就攝取破表，建議肉類以含油量偏少的里肌肉、板腱肉為主，玉米、芋頭、南瓜等澱粉類高的也要少吃，避免讓血糖破表。

劉男表示，之前在中國經商，常要陪客戶喝酒、談生意，飲食也不正常，體重飆到98公斤。退休返台後，有一天在運動時，幾乎呼吸不到空氣，趕緊到醫院就診，檢查後發現自己罹患三高，抽血檢驗糖化血色素高達13.5%，是一般正常值小於5.7%的2.3倍。

劉姓男子說，從中國返台已經16年，隔年發現自己罹患三高，坦承一開始根本不在意，飲食習慣都沒改變，他還詢問擔任護理師女兒的意見該怎麼辦，女兒告訴他：「好好聽醫師的醫囑及護理師的衛教，調整飲食、按時用藥就好，因為你年紀大了。」他才驚覺自己不再年輕，應該要好好控制飲食，這兩年體重逐漸下降。

劉男說，聽從護理師建議，用簿子記錄下每天自己的飲食、食量、血壓及血糖，10多年來幾乎沒有中斷過，已經寫了近40本飲食紀錄表，每次回診拿本子給醫師看，再逐漸調整飲食、用藥，不只體重甩了20公斤，血糖、血壓都在正常值內，「隨時提醒自己，不要貪吃！」

劉男說，他遵照醫囑，吃鍋不喝湯、油的食材不吃、加工食品也不吃，每一餐只吃7分飽，現在才能控制三高，也減重20公斤。再加上平時運動，也不喝含糖飲料，才能改善血糖後一直保持，去年還獲得衛福部頒發「糖尿病支持團體運作服務計畫」的優良病友獎狀。

劉姓男子嚴格控制飲食，甩肉20公斤血糖也恢復正常。（記者張軒哲攝）

劉姓男子嚴格控制飲食，甩肉20公斤血糖也恢復正常。（記者張軒哲攝）

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