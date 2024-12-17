健康網》早上喝「這茶」暖進心坎裡！ 暖胃還促循環

中醫師指出，一早起來，可以喝一杯薑茶或桂圓紅棗茶，不僅暖胃，還能提升全身的循環功能；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬天氣溫下降，想從被窩裡爬出來都困難。台北潤中醫診所院長艾莉絲在臉書專頁「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」發文分享4招祛寒保暖，像是養成泡腳習慣、中藥熱敷、並要穿衣保暖、補充暖身食物，像是早上起來可以喝一杯薑茶或桂圓紅棗茶，不僅暖胃，還能提升全身的循環功能。

防寒4招 穿衣加強脖子、腰部保暖

●飲食調理暖全身：中醫認為：「腎主藏精，喜溫忌寒」，所以在冬天，推薦多吃溫熱性的食物以助陽氣。像是大家在冬天喜歡吃的羊肉爐、牛肉湯、薑茶、紅棗、桂圓、核桃這些食物，都能溫中散寒、補益腎陽。比如一早起來，就可以喝一杯薑茶或桂圓紅棗茶，不僅暖胃，還能提升全身的循環功能。然後在冬天，記得要少吃生冷食物，像是冰飲或生菜沙拉，這些東西都要盡量避免，容易損傷脾胃陽氣，建議改以溫熱煮熟的方式享用。

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●養成泡腳習慣：中醫認為，腳是人體陽氣最容易散失的地方，保持腳部溫暖是冬季養生的關鍵。這其實跟西醫的觀點也很像，就是所謂末梢神經的地方，要特別記得保暖。建議泡腳的時候，可以準備一盆40℃左右的熱水，加入薑片、艾葉或花椒，浸泡15到20分鐘即可。然後記得泡腳的時候，用手按壓腳底的湧泉穴（腳掌前1/3凹陷處），有助於活血通絡、溫腎補陽。睡前泡腳效果最佳，能舒緩疲勞、幫助睡眠。

●中藥熱敷：冬天可以利用中藥熱敷的方法，直接溫暖特定穴位，驅寒效果更佳。像是位於肚臍下三指幅的關元穴，就能補腎固本、提升陽氣。還有肚臍正中的神闕穴，有助消化、暖腹祛寒。建議將艾草或薑粉加入熱敷包中，放置在穴道上，每次10到15分鐘即可。

●穿衣有道：中醫認為「風邪從頸入，寒氣傷腎」，冬季要格外注意頸部、背部和下半身的保暖。這部分中醫跟西醫觀點類似，可以採用「洋蔥式穿搭」，以多層衣物應對溫差變化，避免出汗後衣物濕冷。尤其要注意圍巾、帽子、手套，才能保護脖子和頭部。尤其要特別注意腰，這是腎臟所在的位置，適當穿加厚腰帶或肚兜，避免寒氣直侵腎臟。

中醫認為「風邪從頸入，寒氣傷腎」，建議以洋蔥式穿搭防寒氣入侵，尤其頸部、腰部要格外注意保暖；情境照。（圖取自freepik）

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