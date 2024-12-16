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健康網》改善手腳冷吱吱 中醫：選對茶湯效果加倍

2024/12/16 21:49

中醫師指出，依體質選擇適合的茶湯，改善手腳冰冷才能效果加倍，如寒性體質可黑糖薑母茶；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

中醫師指出，依體質選擇適合的茶湯，改善手腳冰冷才能效果加倍，如寒性體質可黑糖薑母茶；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一到冬天就手腳冷吱吱想要進補？信義馬光中醫診所中醫師郭訓宏提醒，手腳冰冷未必就是虛寒體質，肝氣鬱滯的人也會手腳冰冷，若是進補就像火上加油更加火大。建議寒性體質：黑糖薑母茶；血虛體質：當歸羊肉湯；平性體質：桂圓紅棗茶；肝氣鬱型：佛手玫瑰飲。依體質選擇適合的茶湯，改善手腳冰冷才能效果加倍。

郭訓宏指出，冬季氣溫開始降低，身體的血管因為熱脹冷縮會隨著低溫收縮，導致手腳末端的血液無法正常足夠的供給，在血流量減少、血液循環減慢的情況下，手腳就會出現冰冷的狀況。若有長期末端循環不佳導致手腳冰冷的情形，也需要提防是因為心血管的疾病所造成，此時也會常見胸悶、胸痛、呼吸困難等症狀伴隨發生，若有這些症狀發生務必要儘早就醫。

虛寒、血虛體質症狀

郭訓宏表示，手腳冰冷在中醫屬於「厥症」的範疇。在《黃帝內經素問．厥論》中，分類說明了寒厥、熱厥、以及六經厥證的症狀。由於中文有一字多義的情形，在後代醫家的醫書中，厥症亦代表了昏厥昏倒，以及氣機逆亂所造成的相關症狀。

他說，通常虛寒體質的人，除了手腳冰冷之外，膚色也較白，從小容易有呼吸道的症狀，如氣喘、鼻塞、流鼻水等，腸胃的吸收也不佳，因此大都體格偏瘦弱。虛寒體質的人，若營養攝取不均，也易伴有血虛的症狀，此時除了手腳冰冷之外，甚至還會有麻木的感覺。這兩類體質的人適合在冬季適量進補，能夠有效改善冬日手腳冰冷的不適。

中醫師表示，虛寒體質的人，除了手腳冰冷之外，膚色也較白，從小容易有呼吸道的症狀，腸胃的吸收也不佳，因此大都體格偏瘦弱；圖為情境照。（圖取自photoAC）

中醫師表示，虛寒體質的人，除了手腳冰冷之外，膚色也較白，從小容易有呼吸道的症狀，腸胃的吸收也不佳，因此大都體格偏瘦弱；圖為情境照。（圖取自photoAC）

肝氣鬱滯 體熱四肢冷

他表示，另一種常見手腳冰冷的患者，卻與虛寒體質無關。在《傷寒論．少陰病篇》第288條：「少陰病四逆，其人或咳⋯⋯」其中的「四逆」便是指四肢厥逆、逆冷，也就是手足不溫。

此類型的病人常因情緒壓力過大，導致於肝氣鬱滯無法通達到四肢，此時患者會覺得身體胸腹是熱的，但是手腳卻是冷的。與虛寒體質相反的是，這種類型的手腳冰冷絕對不能吃補，否則在氣不通暢的狀況下貿然進補，只是像在火上加油，讓人火冒三丈更加火大。

中醫師指出，肝氣鬱滯無法通達到四肢，此時患者會覺得身體胸腹是熱的，但是手腳卻是冷的，建議喝佛手玫瑰飲；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

中醫師指出，肝氣鬱滯無法通達到四肢，此時患者會覺得身體胸腹是熱的，但是手腳卻是冷的，建議喝佛手玫瑰飲；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

依體質選中藥茶湯飲

郭訓宏提到，若無法分清自己屬於什麼體質，除了找專業合格的中醫師進行體質調理外，也可讓中醫師為您分辨體質類型。以下的茶飲藥膳，在冬日手腳冰冷時，可依照自己的體質類型在家裡飲用。若是濕熱、陰虛易上火體質，則不適合在冬季過度進補。

寒性體質：黑糖薑母茶。
血虛體質：當歸羊肉湯。
平性體質：桂圓紅棗茶。
肝氣鬱型：佛手玫瑰飲 （佛手4錢、玫瑰花1錢）。

另外，郭訓宏也建議冬天泡腳，小腿肚以下泡在熱水中，是促進身體氣血循環的好方法，若再搭配活血行氣的足浴包（肝陽上亢類型的高血壓患者不宜），通常會推薦含有艾葉、乾薑、赤芍、桑枝等中藥材配方，更能讓您手腳暖呼呼的度過寒冬。

健康網》改善手腳冷吱吱 中醫：選對茶湯效果加倍

信義馬光中醫診所中醫師郭訓宏。（馬光中醫診所提供）

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