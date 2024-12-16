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健康網》冬季最怕悶壞「妹妹」 營養師：這樣吃遠離私密困擾

2024/12/16 21:17

女性冬季保養私密處，營養師建議多補充優格、發酵乳、蔓越莓等食物；圖為示意圖。（圖取自freepik）

女性冬季保養私密處，營養師建議多補充優格、發酵乳、蔓越莓等食物；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕入冬降溫冷颼颼，緊身褲、毛褲紛紛登場，女性朋要注意，私密處長期處於悶熱潮濕的環境，恐增加異味與感染風險。想要「妹妹」乾爽過冬，營養師方慈聲建議，多補充優格、發酵乳、蔓越莓、鳳梨、多水高C的水果或保健品，同時盡量避免高鹽、高糖與加工食品。

方慈聲表示，除了保持清潔乾爽，調整飲食也是維護私密處健康的重要環節，建議多攝取含益生菌的食品，例如優格、發酵乳等，能幫助平衡私密處菌群，減少細菌滋生機會。特別推薦蔓越莓，不僅能促進泌尿系統健康，還能預防私密部位感染。

另外，她說，冬天也適合吃鳳梨，鳳梨富含酵素、天然果香以及「植化素」，可以調節生理機能，適量食用有助於整體健康，減少異味產生。

冬天穿著厚重衣物容易導致排汗減少，新陳代謝變慢，營養師建議多攝取飽含水分的蔬果，如柳橙、草莓與奇異果；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

冬天穿著厚重衣物容易導致排汗減少，新陳代謝變慢，營養師建議多攝取飽含水分的蔬果，如柳橙、草莓與奇異果；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

方慈聲指出，冬天穿著厚重衣物容易導致排汗減少，新陳代謝變慢，這時應多攝取飽含水分的蔬果，如柳橙、草莓與奇異果，不僅有助於補充水分，還有豐富的維生素C，可提升免疫力並減少異味產生。同時盡量避免高鹽、高糖與加工食品，以免加重身體代謝負擔，進一步影響體味與健康。

除了保持日常飲食好習慣，方慈聲也建議根據自身需求，搭配合適的保健品，並諮詢專業醫師意見。透過飲食調整與適當輔助保健品補充，讓女性即使在寒冬也能展現自信與健康光彩，遠離私密氣味困擾。

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