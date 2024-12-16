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健康網》細嚼慢嚥、坐姿端正 「餐桌禮儀」幫你瘦！
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕提到瘦身，除了運動、飲食控制很重要以外，其實，餐桌禮儀也能在不經意間幫助我們達到健康體重，甚至改變飲食習慣。內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯在臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發文舉例，像是細嚼慢嚥，讓身體有時間感受飽足感，坐姿端正減少暴飲暴食、與人交流能進餐速度放慢等。這些潛移默化的小習慣有助達成瘦身目標。
●細嚼慢嚥：讓身體有時間感知飽足感。
傳統餐桌禮儀強調細嚼慢嚥，這其實有助於我們更好地消化食物，並給大腦足夠的時間接收到「飽了」的信號，避免吃過量。
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●坐姿端正：減少暴飲暴食。
優雅地坐直進餐，可以幫助我們集中注意力，減少因放鬆過度或分心而吃得過多的情況。
●專注進食：避免情緒化飲食。
餐桌禮儀通常要求專心吃飯，不做其他事情（例如看電視、滑手機）。這種專注能讓我們更清楚地感知飽足感，避免無意識地吃太多。
●適量取食：不要一次堆滿盤子。
餐桌禮儀提倡一次取適量食物，吃完再添，這有助於我們對自己的食量有更好的掌控，避免吃得過多。
●與人交流：讓進餐速度放慢。
優雅的餐桌禮儀常伴隨著與同桌人的交流，這會自然地減慢進餐速度，延長用餐時間，讓身體有更多時間消化和吸收。
加碼3招小技巧 讓進食不過量
●飯前喝一杯水：養成習慣，讓自己不容易因為脫水而誤以為餓了。
●盤子尺寸控制：選用較小的盤子，讓自己習慣少量多樣的進食方式。
●固定用餐時間：按時吃飯，避免因過於飢餓而進食過量。
陳潔雯表示，瘦身不僅僅是少吃多動，還有很多潛移默化的小習慣能幫助我們達成目標。而餐桌禮儀，就是其中一個被忽略但非常有效的好幫手，在餐桌可以多注意這些細節，也許一個小改變，就能讓你更健康。
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