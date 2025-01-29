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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

春節出遊暈車好掃興 中醫傳授9穴位緩解

2025/01/29 15:58

中醫師分享，按壓特定穴位有助於緩解暈車的不適症狀；圖為情境照，圖中人物與本文關。（圖取自shutterstock）

中醫師分享，按壓特定穴位有助於緩解暈車的不適症狀；圖為情境照，圖中人物與本文關。（圖取自shutterstock）

〔記者林惠琴／台北報導〕春節出遊搭車、搭船、搭飛機，有不少人會出現暈車、暈船、暈機，影響好心情，中醫師建議，可按壓手部2穴位、足部3穴位緩解不適症狀，若有耳鳴、頭脹狀況，也可善用4穴位改善。

睿鳴堂中醫診所醫師周宗翰表示，中醫有「百病皆由痰作祟」之説，不只是呼吸道分泌物，也包括「無形之痰」，比如痰濁上犯頭部，可引起眩暈。這類患者多具有身體肥胖、睡覺流涎、舌苔滑膩等特徵，缺少運動、脂肪堆積易出現痰濕體質，易引起暈車。

周宗翰指出，中醫認為「諸風掉眩，皆屬於肝」，當一個人的情緒壓力大，肝的疏泄失常就會引起頸部僵硬，血液無法有效供氧給腦部，是暈車的高危險族群。這種現象主要與平時的緊張、壓力有關，應更注意頸部保暖，以免受到涼風侵襲導致微血管更收縮而使供氧更差。

周宗翰提到，身體虛弱亦是暈車原因，經常發生在年老體弱、腎氣不足的民眾身上。中醫認為「腎氣通於耳」，因此搓耳對於腎功能有很好的保健作用，並有助於預防暈車。

中醫師指出，按壓「合谷穴」可舒緩焦慮、緊張情緒，並改善手臂前肢痠痛、麻木；圖為情境照。（資料照）

中醫師指出，按壓「合谷穴」可舒緩焦慮、緊張情緒，並改善手臂前肢痠痛、麻木；圖為情境照。（資料照）

周宗翰也分享緩解暈車的穴道，手部有2穴位，「合谷穴」位於手背虎口部位，大拇指與食指相連處往下約1吋位置，按壓可舒緩焦慮、緊張情緒，並改善手臂前肢痠痛、麻木；「曲池穴」則是肘關節彎曲成直角，在肘橫紋外側頭凹陷處，對緩解上臂麻木、血液循環不佳等有效。

足部有3穴位，「太衝穴」位於足背側部，約大拇趾與第2趾間隙後方凹陷處，按壓有助改善下肢血液循環、氣血不通、麻木等症狀；「三陰交穴」位在腳踝內側，沿著小腿後緣往上3吋，約4指併攏寬的位置上，可舒緩下肢神經痛及麻痺等症狀；「足三里穴」約在膝蓋下方凹陷處，往下3吋左右位置上，約4指併攏的寬度，配合太衝穴、三陰交穴一同按壓，有緩解腳痛、腳腫效果。

周宗翰指出，若出現耳鳴、頭脹狀況，可按壓4穴位改善，包含位於耳垂後凹陷處的「翳風穴」；在下眼眶中點，約莫臉部顴骨位置凹陷處的「四白穴」；位於眉心之中點凹陷處的「印堂穴」；以及位在頭部後方，髮際凹陷處下方的「風池穴」。

周宗翰也提醒，乘坐交通工具前除了吃暈車藥外，也不要吃得太飽或吃太油膩的食物，且要有充足睡眠。

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