健康網》臍帶繞頸很常見 醫：這2狀況要警覺！

仇思源說，根據統計，大約3成的新生兒出生時臍帶至少繞脖子1圈，但多數情況下無危害；圖為情境照。（圖取自Freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕臍帶繞頸勒脖子，寶寶是不是會有危險？需要透過特別監測掌握狀況嗎？對此，婦產科醫師仇思源在臉書粉專「婦產科醫師Dr. Chou 仇思源的醫療服務站」指出，臍帶繞頸並不少見，一般問題不大，寶寶多能平安健康地出生；但臍帶打結或過度扭轉需要特別小心，妥善監控。

繞頸是常見現象

仇思源表示，很多媽媽在產檢時看到臍帶漂浮在胎兒周圍，常會緊張地問：「臍帶繞住寶寶會不會有危險？」事實上，臍帶繞住胎兒的情況並不少見，例如繞手、腳、身體或繞頸。根據統計，大約3成的新生兒出生時臍帶至少繞脖子1圈，但多數情況下，這不會對寶寶造成危害。

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風險比想像的低

仇思源說，雖然「繞頸」聽起來令人擔憂，但臍帶內的血管由保護膠和玻尿酸包覆，具有彈性與厚度，可以有效保護血流暢通。同時，羊水能提供緩衝作用，減少臍帶被拉扯或壓迫的風險。因此，臍帶繞頸1-2圈通常不會影響胎兒的健康，也不會直接導致缺氧。

打結扭轉需警覺

儘管臍帶繞頸一般無害，但臍帶打結或過度扭轉需要特別小心。這些情況可能導致血流受阻，進而影響胎兒氧氣與養分的供應。為此，醫師會透過超音波或胎兒心跳監測密切追蹤胎兒狀況。如果發現臍帶問題，可能需要調整產檢頻率，隨時監控胎動，甚至在必要時採取緊急處理，如剖腹產，確保胎兒安全。

仇思源提醒，臍帶繞頸是常見情況，大部分不會影響胎兒健康。孕期只要按時產檢、留意胎動，並遵從醫師指示，就能安心迎接寶寶的到來！

仇思源提醒，儘管臍帶繞頸一般無害，但臍帶打結或過度扭轉需要特別小心；圖為情境照。（圖取自freepik）

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