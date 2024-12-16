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健康網》屁屁緊度要「肛肛好」！ 醫：太緊會痛太鬆會漏

2024/12/16 19:33

醫師表示，肛門的緊度大有學問，太緊排便會痛、太鬆會漏氣；圖為情境照。（圖取自photoAC）

醫師表示，肛門的緊度大有學問，太緊排便會痛、太鬆會漏氣；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您知道肛門的鬆緊度可能會對生活造成影響嗎？典威診所醫師陳志典在臉書專頁「典威診所-大腸直腸科陳志典醫師」發文表示，肛門的緊度其實大有學問，太緊會導致排便困難、疼痛；太鬆則是會漏氣或大便失禁，剛剛好才能「屁事無憂」。

肛門狹窄 恐致排便困難

●可能原因：慢性肛裂；天生狹窄，出口小；做過肛門手術，手術後疤痕讓狹窄變嚴重。

●會造成的3個問題：

1.排便困難：常感到需要用力排便，甚至完全排不出來。

2.痔瘡與肛裂：過度緊繃會增加肛門壓力，容易引發肛裂或痔瘡出血。

3.排便疼痛：每次排便都感到刺痛不適，甚至伴隨疤痕形成。

肛門鬆弛 當心大便失禁

●可能原因：老化；分娩損傷使屁股鬆弛；慢性腹壓升高；盆底肌無力。

●會造成的3個問題：

1.漏氣或便失禁：無法控制氣體外洩，甚至排便失控，影響生活品質。

2.大便殘留感：感覺排便不乾淨，容易出現腹脹不適。

3.感染風險：肛門未完全閉合，容易增加細菌感染的可能性。

3招讓肛門回歸正常緊度

●多吃高纖食物：屁屁喜歡光滑便便，粗糙的會太折磨它。多吃膳食纖維可以改善。

●別當馬桶上哲學家：蹲太久，屁屁出口就會抱怨。

●定期做凱格爾運動：每天3分鐘，改善盆底肌無力。

陳志典也分享測試肛門緊度的方法，如果是給醫師指診，要能剛好包覆住醫師的1隻食指；或是做凱格爾運動時，能感受到肛門正常收縮與放鬆。

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