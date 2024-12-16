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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》冬季「藏」好陽氣！ 中醫授4招養生法

2024/12/16 20:32

中醫叮嚀，穿著保暖優先，尤其是頭、腰、膝。早晨陽光出來再外出，避免寒氣引發心血管疾病；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫叮嚀，穿著保暖優先，尤其是頭、腰、膝。早晨陽光出來再外出，避免寒氣引發心血管疾病；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬天早晚都特別涼、溫差大！這時候快來一起認識「藏」的觀念！合佗中醫診所醫師在臉書專頁上發文分享，冬季身體容易受寒，導致身體裡的陽氣受損，身體就會變得虛弱容易生病。所以我們需要將原本的陽氣「藏」好，可從禦寒、食補、運動、保健著手，一起度過暖暖的冬天！

中醫指出，「冬不藏精，春必病溫」是指冬天的時候身體容易受寒導致陽氣受損，進而影響春天身體變得虛弱容易生病。所以我們要在冬天適當補充養分，將陽氣「藏」好！

冬季的養生法

●禦寒：穿著保暖優先，尤其是頭、腰、膝。早晨陽光出來再外出，避免寒氣引發心血管疾病，並減少熬夜。

●食補：少吃生冷食物，選擇滋補腎氣的食物，如何首烏、黑芝麻；選用藥膳的方式保養身體，如十全大補湯、藥膳排骨。

●運動：適時運動幫助身體產生熱量。睡前泡腳也能幫助血液循環。

●保健：透過按摩、針灸等方式刺激與氣血循環相關的穴道，改善手腳冰冷。

中醫說，食補上應少吃生冷食物，選擇滋補腎氣的食物，如黑芝麻。（圖取自freepik）

中醫說，食補上應少吃生冷食物，選擇滋補腎氣的食物，如黑芝麻。（圖取自freepik）

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