健康網》夜跑竟勝過晨跑！ 小鼠研究：有助改善脂肪肝

醫師引述小鼠研究指出，晚上運動對於脂肪肝的改善效果比白天運動顯著更佳，不過冬天氣溫低，建議可以多從事室內運動；情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「是早上運動還是晚上運動好？」林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢指出，國外小鼠研究發現，夜間運動比白間運動更能顯著減少肝臟脂肪變性，改善脂肪肝。但冬天氣溫下降，提醒民眾出門注意保暖，或從事室內運動如超慢跑、跳繩等，或許會更安全、舒適。

李柏賢在臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」發文指出，平時在門診，他都會衛教脂肪肝合併肝炎的患者，要控制飲食、多運動來減重。但畢竟現代人工作忙碌，難有時間早起運動，因此不少人好奇晚上運動是不是也有效果？

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李柏賢分享，這個月發表在《松果體研究期刊》（Journal of Pineal Research）一篇來自荷蘭萊頓大學的小鼠研究。

研究團隊發現「夜間運動比白天運動更能顯著減少肝臟脂肪變性」。雖然白天或晚上運動都能改善肝臟發炎和纖維化，但是晚上運動能更有效減少體重增加、抑制肥胖，還能有效降低肝臟脂肪堆積，改善代謝功能障礙相關脂肪性肝病（MASLD）。研究進一步指出，夜跑的效果可能是透過調節腸道-肝臟軸機制來實現的。

小鼠 晚上運動 腸道益生菌比例增

李柏賢說，研究還顯示，夜跑能重塑腸道菌群，增加乳酸菌、厚壁菌門等益生菌的比例，同時提升短鏈脂肪酸（SCFA）生產者的菌叢豐富度。

更有趣的是，為了驗證這個結果差異是因為腸道菌叢改變導致，團隊透過糞便微菌叢移植（FMT），將晚上運動小鼠和久坐小鼠的糞便微菌叢，移植到經抗生素清除腸道菌叢的脂肪肝肝炎老鼠體內。

結果發現被植入夜間運動老鼠菌叢的那組實驗小鼠，體重和脂肪量增加顯著減少、血液三酸甘油脂和總膽固醇下降、MASLD嚴重度評分下降以及肝臟脂肪堆積减少。這些結果證實了夜間運動是透過改變腸道微菌叢，影響MASLD。

小鼠研究結果證實，夜間運動是透過改變腸道微菌叢，影響代謝功能障礙相關脂肪性肝病（MASLD）；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

晚上運動 更貼近現代生活節奏

李柏賢強調，有運動一定比沒運動好！無論早晨還是晚上運動，都能減輕肝臟炎症和纖維化，但晚上運動對於脂肪肝的改善效果明顯更佳。如果平時因為早晨難以起床而放棄晨跑，不妨嘗試晚上回家後運動。或許晚上運動不僅更貼合現代人日常生活節奏，還能事半功倍。

但冬天夜晚天氣寒冷，尤其最近寒流來襲，若要出門運動還是要注意保暖，也要穿著顯眼反光的衣物、注意交通安全。夜間室內運動，像是超慢跑、健身房運動、跳繩等或許是更安全、舒適的選擇。

李柏賢提醒，脂肪肝看似無害，但如果不重視，長期合併肝臟發炎、肝指數上升，後續還是可能演變為肝硬化等嚴重肝臟疾病。因此，我們應主動調整飲食和生活方式，選擇適合自己的運動時機，從源頭對抗脂肪肝。今天晚上就換上運動鞋，開始晚上運動計劃吧。

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