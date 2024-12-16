自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》夜跑竟勝過晨跑！ 小鼠研究：有助改善脂肪肝

2024/12/16 20:58

醫師引述小鼠研究指出，晚上運動對於脂肪肝的改善效果比白天運動顯著更佳，不過冬天氣溫低，建議可以多從事室內運動；情境照。（圖取自photoAC）

醫師引述小鼠研究指出，晚上運動對於脂肪肝的改善效果比白天運動顯著更佳，不過冬天氣溫低，建議可以多從事室內運動；情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「是早上運動還是晚上運動好？」林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢指出，國外小鼠研究發現，夜間運動比白間運動更能顯著減少肝臟脂肪變性，改善脂肪肝。但冬天氣溫下降，提醒民眾出門注意保暖，或從事室內運動如超慢跑、跳繩等，或許會更安全、舒適。

李柏賢在臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」發文指出，平時在門診，他都會衛教脂肪肝合併肝炎的患者，要控制飲食、多運動來減重。但畢竟現代人工作忙碌，難有時間早起運動，因此不少人好奇晚上運動是不是也有效果？

李柏賢分享，這個月發表在《松果體研究期刊》（Journal of Pineal Research）一篇來自荷蘭萊頓大學的小鼠研究。

研究團隊發現「夜間運動比白天運動更能顯著減少肝臟脂肪變性」。雖然白天或晚上運動都能改善肝臟發炎和纖維化，但是晚上運動能更有效減少體重增加、抑制肥胖，還能有效降低肝臟脂肪堆積，改善代謝功能障礙相關脂肪性肝病（MASLD）。研究進一步指出，夜跑的效果可能是透過調節腸道-肝臟軸機制來實現的。

小鼠晚上運動 腸道益生菌比例增

李柏賢說，研究還顯示，夜跑能重塑腸道菌群，增加乳酸菌、厚壁菌門等益生菌的比例，同時提升短鏈脂肪酸（SCFA）生產者的菌叢豐富度。

更有趣的是，為了驗證這個結果差異是因為腸道菌叢改變導致，團隊透過糞便微菌叢移植（FMT），將晚上運動小鼠和久坐小鼠的糞便微菌叢，移植到經抗生素清除腸道菌叢的脂肪肝肝炎老鼠體內。

結果發現被植入夜間運動老鼠菌叢的那組實驗小鼠，體重和脂肪量增加顯著減少、血液三酸甘油脂和總膽固醇下降、MASLD嚴重度評分下降以及肝臟脂肪堆積减少。這些結果證實了夜間運動是透過改變腸道微菌叢，影響MASLD。

小鼠研究結果證實，夜間運動是透過改變腸道微菌叢，影響代謝功能障礙相關脂肪性肝病（MASLD）；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

小鼠研究結果證實，夜間運動是透過改變腸道微菌叢，影響代謝功能障礙相關脂肪性肝病（MASLD）；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

晚上運動 更貼近現代生活節奏

李柏賢強調，有運動一定比沒運動好！無論早晨還是晚上運動，都能減輕肝臟炎症和纖維化，但晚上運動對於脂肪肝的改善效果明顯更佳。如果平時因為早晨難以起床而放棄晨跑，不妨嘗試晚上回家後運動。或許晚上運動不僅更貼合現代人日常生活節奏，還能事半功倍。

但冬天夜晚天氣寒冷，尤其最近寒流來襲，若要出門運動還是要注意保暖，也要穿著顯眼反光的衣物、注意交通安全。夜間室內運動，像是超慢跑、健身房運動、跳繩等或許是更安全、舒適的選擇。

李柏賢提醒，脂肪肝看似無害，但如果不重視，長期合併肝臟發炎、肝指數上升，後續還是可能演變為肝硬化等嚴重肝臟疾病。因此，我們應主動調整飲食和生活方式，選擇適合自己的運動時機，從源頭對抗脂肪肝。今天晚上就換上運動鞋，開始晚上運動計劃吧。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中