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防愛美奪命！ 醫美涉麻醉項目 衛福部研議納規範

2024/12/16 16:28

醫美舒眠麻醉傳出死亡事件，立法院社福及衛環委員會通過臨時提案，要求衛福部針對所有醫美涉及麻醉項目，研議納入規範；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫美舒眠麻醉傳出死亡事件，立法院社福及衛環委員會通過臨時提案，要求衛福部針對所有醫美涉及麻醉項目，研議納入規範；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者林惠琴／台北報導〕一名女子到台北市某醫美診所接受療程，麻醉後血氧不穩，送醫搶救不治，經查發現手術醫師也兼任麻醉醫師，引發社會關注。立法院社福及衛環委員會今（16日）通過臨時提案，要求衛福部針對所有醫美涉及麻醉項目，研議納入規範。

根據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，削骨、中臉部與全臉部拉皮、單次脂肪抽出量達1500毫升或單次脂肪及體液總抽出量達5000毫升、腹部整形、鼻整形、義乳植入之乳房整形、全身拉皮手術等高風險美容醫學手術，屬全身麻醉或非全身麻醉的靜脈注射麻醉，應有專任或兼任麻醉科專科醫師全程在場，且應親自執行麻醉業務，其他中度或輕度鎮靜麻醉則不一定由麻醉專科醫師執行，但須有受麻醉鎮靜訓練的另一名醫師在場，以確保病人安全。

民進黨立委林淑芬表示，法規指出，中度或輕度鎮靜麻醉不一定由麻醉專科醫師執行，但此次出事個案使用舒眠麻醉，是麻醉科醫師口中的深度鎮靜，卻用這種話術讓民眾覺得睡一下就好，甚至同一位醫師執行手術與麻醉，影響手術專注度，也無法落實監測受術者的呼吸、心跳。

林淑芬進一步詢問，過去10年期間，每年醫美麻醉死亡案件有多少？衛福部醫事司長劉越萍指出，沒有相關統計。林淑芬認為，衛福部應該要分析醫療亂象、掌握問題，才知道怎麼改善。

林淑芬也質疑，核准施行特定手術的醫美診所共700多家，但取得美容醫學品質認證僅41家，不到1成，連醫策會認證都不敢參加，這些診所品質真的堪慮，即使接受認證，可選擇認證光電治療或手術，因此認證光電治療不保證手術安全，認證手術也可勾選項目，有些就只選雙眼皮，等於其他手術安全未能保障。

衛福部長邱泰源強調，一定馬上嚴肅檢討。劉越萍補充，依照規定，醫美手術執行者與麻醉者不能是同一人，未來會強化麻醉訓練並要求醫療機構落實法規。

立法院社福及衛環委員會也通過臨時提案，指出除了特管法特定手術的麻醉資格有所規範限制外，其他的光電、醫美或整形手術並沒有規範，要求衛福部針對所有醫美涉及麻醉項目，研議納入規範。

衛福部長邱泰源強調，一定馬上嚴肅檢討醫美麻醉問題。（記者林惠琴攝）

衛福部長邱泰源強調，一定馬上嚴肅檢討醫美麻醉問題。（記者林惠琴攝）

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