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健康網》「地瓜葉」降血壓又護骨！ 6大好處報你知
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕地瓜葉營養價值高，不論汆燙或清炒都受人喜愛！科博特診所院長劉博仁指出，地瓜葉富含營養，有助於抗發炎、促進腸道、心血管健康，又能增加免疫力、促進骨骼健康及降低血糖，適合各年齡層食用。
劉博仁於臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，地瓜葉是常見綠葉蔬菜，營養豐富且具有多種健康益處，不僅熱量低，還富含多種維生素、礦物質、膳食纖維及植化素，被譽為「抗氧化綠色蔬菜」。簡單來說，其為非常實惠且高營養食材，適合各年齡層食用，有助於維持健康及預防慢性疾病。下為地瓜葉6健康益處：
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●抗氧化與抗發炎：地瓜葉中的多酚及維生素C可中和體內自由基，減少氧化壓力，預防慢性疾病。
●促進腸道健康：膳食纖維幫助改善消化功能，預防便秘，維持腸道菌群平衡。
●保護心血管健康：鉀有助於穩定血壓，降低高血壓及心血管疾病風險。
●增強免疫力：維生素A、維生素C和葉酸對免疫系統至關重要，有助於提升抗病能力。
●促進骨骼健康：維生素K、鈣和鐵可維持骨骼強度，預防骨質流失。
●降低血糖：地瓜葉中的纖維和植化素有助於穩定血糖，適合糖尿病患者食用。
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