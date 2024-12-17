自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「地瓜葉」降血壓又護骨！ 6大好處報你知

2024/12/17 07:31

醫師表示，地瓜葉不僅熱量低，還富含多種維生素、礦物質、膳食纖維及植化素，被譽為「抗氧化綠色蔬菜」。（資料照）

醫師表示，地瓜葉不僅熱量低，還富含多種維生素、礦物質、膳食纖維及植化素，被譽為「抗氧化綠色蔬菜」。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕地瓜葉營養價值高，不論汆燙或清炒都受人喜愛！科博特診所院長劉博仁指出，地瓜葉富含營養，有助於抗發炎、促進腸道、心血管健康，又能增加免疫力、促進骨骼健康及降低血糖，適合各年齡層食用。

劉博仁於臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，地瓜葉是常見綠葉蔬菜，營養豐富且具有多種健康益處，不僅熱量低，還富含多種維生素、礦物質、膳食纖維及植化素，被譽為「抗氧化綠色蔬菜」。簡單來說，其為非常實惠且高營養食材，適合各年齡層食用，有助於維持健康及預防慢性疾病。下為地瓜葉6健康益處：

●抗氧化與抗發炎：地瓜葉中的多酚及維生素C可中和體內自由基，減少氧化壓力，預防慢性疾病。

●促進腸道健康：膳食纖維幫助改善消化功能，預防便秘，維持腸道菌群平衡。

醫師指出，地瓜葉富含膳食纖維，可改善消化功能，預防便秘，維持腸道菌群平衡；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，地瓜葉富含膳食纖維，可改善消化功能，預防便秘，維持腸道菌群平衡；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

●保護心血管健康：鉀有助於穩定血壓，降低高血壓及心血管疾病風險。

●增強免疫力：維生素A、維生素C和葉酸對免疫系統至關重要，有助於提升抗病能力。

●促進骨骼健康：維生素K、鈣和鐵可維持骨骼強度，預防骨質流失。

●降低血糖：地瓜葉中的纖維和植化素有助於穩定血糖，適合糖尿病患者食用。

醫師表示，地瓜葉中的纖維和植化素有助於穩定血糖，適合糖尿病患者食用；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，地瓜葉中的纖維和植化素有助於穩定血糖，適合糖尿病患者食用；圖為情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中