健康網》天冷容易餓？ 醫揪出「3原因」教你不怕胖

冬天又冷又容易餓？醫師解答，其實這種現象並非偶然，而是有科學依據的生理反應；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬天來臨，不僅讓人感到寒冷外，還常常覺得肚子餓得更快；對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」表示，其實這種現象並非偶然，而是有科學依據的生理反應，主要與新陳代謝提高、人類進化及日照減少與荷爾蒙變化有關，因此建議透過均衡飲食、吃暖身食物、多喝水及運動，安心吃不長胖。

●新陳代謝的提高：寒冷環境中，身體需要更多能量，維持正常體溫，這會加速新陳代謝，燃燒更多的熱量。作為補償，身體自然而然會發出飢餓信號，促使進食，補充能量儲備。

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●進化的影響：從進化的角度來看，人類祖先在寒冷的冬天裡需儲存更多脂肪，抵禦惡劣的氣候，因此冬季會特別偏向高熱量、高脂肪的食物，這是1種源自基因的生存本能。

●日照減少與荷爾蒙變化：冬天白天變短，日照不足會影響血清素和褪黑激素的分泌，導致情緒波動和增加對食物的渴望，而常常想吃碳水化合物、甜食，快速提升心情和能量。

醫師建議，冬天可以多吃具溫補作用的食物，既能保暖又能滿足飢餓感，減少對高熱量零食的依賴；示意圖。（圖取自photoAC）

4招減緩飢餓感 安心吃不長胖

該如何減緩飢餓感呢？黃軒建議4招，包括：選擇營養均衡的飲食、補充暖身食物、運動及多喝溫水。雖然冬天讓我們感到更容易餓，但也給了機會品嘗多樣的暖身食物和家庭聚餐的樂趣，為避免長胖，關鍵在於合理安排飲食，避免過度攝取高熱量的食物，健康享受飢餓感帶來的美味時刻，讓身心暖暖度過每一天！

●選擇營養均衡的飲食：面對不斷襲來的飢餓感，應選擇富含蛋白質、纖維和健康脂肪的食物，如：全穀物、堅果、魚類、根莖類蔬菜等食物，能提供長效能量，避免血糖快速升降。

●補充暖身食物：冬天可以多吃一些具有溫補作用的食物，像是薑湯、羊肉、紅棗、桂圓等食物，既能保暖又能滿足飢餓感，減少對高熱量零食的依賴。

●適當運動：冬天寒冷常常讓人懶得動，但適度的運動可促進血液循環，提高身體對寒冷的適應力，並幫助控制飲食需求。

●多喝溫水：有時的飢餓感可能是口渴引起的，多喝溫水不僅可以促進代謝，還能暫時緩解飢餓感。

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