自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》天冷容易餓？ 醫揪出「3原因」教你不怕胖

2024/12/16 12:31

冬天又冷又容易餓？醫師解答，其實這種現象並非偶然，而是有科學依據的生理反應；圖為情境照。（圖取自freepik）

冬天又冷又容易餓？醫師解答，其實這種現象並非偶然，而是有科學依據的生理反應；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬天來臨，不僅讓人感到寒冷外，還常常覺得肚子餓得更快；對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」表示，其實這種現象並非偶然，而是有科學依據的生理反應，主要與新陳代謝提高、人類進化及日照減少與荷爾蒙變化有關，因此建議透過均衡飲食、吃暖身食物、多喝水及運動，安心吃不長胖。

●新陳代謝的提高：寒冷環境中，身體需要更多能量，維持正常體溫，這會加速新陳代謝，燃燒更多的熱量。作為補償，身體自然而然會發出飢餓信號，促使進食，補充能量儲備。

●進化的影響：從進化的角度來看，人類祖先在寒冷的冬天裡需儲存更多脂肪，抵禦惡劣的氣候，因此冬季會特別偏向高熱量、高脂肪的食物，這是1種源自基因的生存本能。

●日照減少與荷爾蒙變化：冬天白天變短，日照不足會影響血清素和褪黑激素的分泌，導致情緒波動和增加對食物的渴望，而常常想吃碳水化合物、甜食，快速提升心情和能量。

醫師建議，冬天可以多吃具溫補作用的食物，既能保暖又能滿足飢餓感，減少對高熱量零食的依賴；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師建議，冬天可以多吃具溫補作用的食物，既能保暖又能滿足飢餓感，減少對高熱量零食的依賴；示意圖。（圖取自photoAC）

4招減緩飢餓感 安心吃不長胖

該如何減緩飢餓感呢？黃軒建議4招，包括：選擇營養均衡的飲食、補充暖身食物、運動及多喝溫水。雖然冬天讓我們感到更容易餓，但也給了機會品嘗多樣的暖身食物和家庭聚餐的樂趣，為避免長胖，關鍵在於合理安排飲食，避免過度攝取高熱量的食物，健康享受飢餓感帶來的美味時刻，讓身心暖暖度過每一天！

●選擇營養均衡的飲食：面對不斷襲來的飢餓感，應選擇富含蛋白質、纖維和健康脂肪的食物，如：全穀物、堅果、魚類、根莖類蔬菜等食物，能提供長效能量，避免血糖快速升降。

●補充暖身食物：冬天可以多吃一些具有溫補作用的食物，像是薑湯、羊肉、紅棗、桂圓等食物，既能保暖又能滿足飢餓感，減少對高熱量零食的依賴。

●適當運動：冬天寒冷常常讓人懶得動，但適度的運動可促進血液循環，提高身體對寒冷的適應力，並幫助控制飲食需求。

●多喝溫水：有時的飢餓感可能是口渴引起的，多喝溫水不僅可以促進代謝，還能暫時緩解飢餓感。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中