天冷氣溫降釀腦出血 4旬男微創內視鏡手術救命

朱彥澤主任指出，微創內視鏡手術因傷口小、手術時間短、恢復快等優勢，為腦中風患者帶來更安全且有效的治療。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕近日氣溫下降，台中1名40多歲男子，被家人發現時意識不清、身旁有嘔吐物，緊急叫救護車送急診。經電腦斷層掃描發現，他右側腦出血且血塊擴及腦室，導致腦壓升高並引發阻塞性水腦，所幸神經外科團隊立即安排緊急內視鏡腦出血手術，成功救回一命。

長安醫院神經外科主任朱彥澤表示，寒冷天氣下，腦血管容易因溫度驟變而劇烈收縮，增加血管破裂或梗塞的風險。患者若能及時接受適當治療，預後效果將顯著改善，特別是在微創內視鏡手術技術的推動下，治療成效與病患生活品質的平衡正逐步實現。

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朱彥澤指出，在治療出血性腦中風方面，傳統的開顱手術儘管有效，但往往需剃髮、開顱，且傷口大、恢復期長。相較之下，內視鏡手術以微創方式進行，僅需鑽孔即可進入腦部，移除血塊並燒灼出血點。更關鍵的是，對正常腦組織的傷害降至最低，目標不僅是救命，更是要保障病患的生活品質，讓病患早日恢復，更快進入復健階段。

朱彥澤提醒，高血壓是出血性腦中風的主要危險因子，建議民眾平時保持血壓穩定，養成定期量血壓的習慣，並注意規律運動、均衡飲食與戒菸。此外，天冷時要特別注意保暖，避免便秘和突發用力，減少腦中風發生的機率。

朱彥澤指出，出血性腦中風雖只佔中風病例的四分之一，但死亡率高、後遺症風險大。傳統開顱手術雖能挽救生命，但對上了年紀或有心血管疾病的患者來說風險較大。而微創內視鏡手術因其傷口小、手術時間短、恢復快等優勢，為腦中風患者帶來更安全且有效的治療，不僅提高存活率，更能提升術後生活品質，成為許多患者的新選擇。

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