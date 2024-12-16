7旬退休翁罹肺腺癌四期 免疫細胞療程找回生活品質

經DC-CIK細胞治療治療後檢查發現腫瘤明顯縮小，部分腫瘤甚至消失。（雙和醫院提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕70幾歲賴先生退休後身體健康硬朗，半年前因胸骨疼痛就醫，竟確診為肺腺癌四期，身體也出現胸悶、嚴重氣喘等症狀，嚴重影響生活。經台北醫學大學部立雙和醫院醫療團隊建議，賴先生先進行肺部腫瘤切除手術，並規劃3個月的DC-CIK細胞治療，如今已不須使用止痛藥與專人照護，每天早晚能夠健走與運動。

雙和醫院血液腫瘤科主任謝燿宇表示，治療前影像檢查看到肺部腫瘤持續擴大，除透過基因篩檢找出合適的標靶藥物外，合併搭配每劑間隔兩週，共6劑的DC-CIK細胞回輸治療也是關鍵，治療後檢查發現腫瘤明顯縮小，部分腫瘤甚至消失，且幾乎無副作用，未來只需按照醫囑定期回診。

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雙和醫院細胞治療中心主任莊博雅表示，DC-CIK細胞治療原理是結合具有辨識抗原和呈現的樹突細胞（DC）與毒殺能力的細胞激素誘導殺手細胞（CIK），在體外共同培養並大量擴增後，將活化的免疫細胞回輸到患者體內毒殺癌細胞，DC-CIK不僅能攻擊癌細胞，同時活化自身的免疫系統，是癌友的新選擇。

雙和醫院表示，細胞治療分為2大類，第一種應用為癌症治療，將自體免疫細胞，從體內分離出來並在實驗室大量培養，再輸回病人體內對抗癌細胞，賴先生案例屬第一種運用；第二種應用為再生醫學，利用幹細胞分化的特性，誘導幹細胞分化出想要治療的細胞種類，達到器官修復或組織再生的效果，其應用包含修復關節，或修補燒燙傷時表皮或皮下組織；以及神經細胞再生，如阿茲罕默症與帕金森氏症；醫院2023年初成立細胞治療中心，引用先進技術與人才。

雙和醫院於2023年年初成立細胞治療中心，持續引用先進醫療觀念、技術及人才。（雙和醫院提供）

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