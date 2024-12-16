健康網》9黃豆製品一次看！ 補鈣選「這3種」 豆乾入列

新北衛生局分享，豆乾、板豆腐，凍豆腐是補鈣的好選擇。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著養生風氣漸盛，越來越多人選擇植物性飲食，除了對身體有益外，對環境更是友善。新北衛生局於臉書粉專及網站發文表示，「黃豆」是優質的植物性蛋白質，常見黃豆製品有9種，板豆腐，凍豆腐、豆漿、豆包、豆乾、天貝、臭豆腐、百頁豆腐、油豆腐。其中，板豆腐，凍豆腐、豆乾是補鈣的好選擇。

黃豆好處多 能減少心血管疾病

新北衛生局指出，依據國健署訂定的蛋白質食物類別之順序「豆魚蛋肉類」，可看出豆類為蛋白質食物中的首要選擇，而「黃豆」即為優質的植物性蛋白質，營養價值高。它零膽固醇、富含卵磷脂，其中，大豆異黃酮和植化素可疏緩女性更年期症狀，並預防骨質疏鬆、降低膽固醇及減少心血管疾病。

請繼續往下閱讀...

另外，黃豆也是素食者的蛋白質首選。新北衛生局分享，大量研究指出，均衡的「素食飲食」對人類健康有益，跟非素食者比起來，素食者較能降低罹患心血管疾病、糖尿病和癌症的風險及全因死亡率。

9類黃豆製品及營養

新北衛生局表示，人類食用黃豆已有多年的歷史，它經過加工，能製成各類豆製品，如豆皮、豆乾、豆腐、凍豆腐、油豆腐、百頁豆腐等，各自營養也不相同。

●豆漿：黃豆泡水、蒸煮，濾渣。每100克含有35大卡、3.6克蛋白質，1杯（300cc）約含有1.5顆蛋的蛋白質。

●豆包：豆漿加熱時，表面凝結成的薄膜，挑起薄膜晾乾、折疊後，成為豆包。1片豆包（30公克）就含有7.6克的蛋白質（約等於1顆蛋）。

新北衛生局指出，板豆腐鈣質含量多，能幫助維持牙齒與骨骼健康，將它冷凍後就成了大家熟知的凍豆腐。（資料照）

●豆腐：在煮滾的豆漿中加入凝固劑，經蛋白質變性凝固形成固體，再加壓去除水分後整形而成。

1.傳統板豆腐：添加的是食用級石膏（硫酸鈣），鈣質營養較多，可以幫助維持牙齒與骨骼的健康。而將板豆腐冷凍後就成為大家熟知的凍豆腐。

2.鹽滷豆腐：以鹽滷作為凝固劑（氯化鎂），反而是礦物質鎂營養較多，有助於心臟、肌肉及神經的正常功能，幫助身體正常代謝。

3.田字型的傳統豆腐：1塊約80-100克，含有約7-8克的蛋白質（約等於1顆蛋）。

●市售嫩豆腐：1盒嫩豆腐約有14克的蛋白質（等於2顆蛋）。嫩豆腐因為含水量高，口感吃起來柔嫩滑順，在凝固劑上使用的是葡萄糖酸內酯（GDL），和傳統豆腐使用的硫酸鈣不同，因此嫩豆腐鈣質含量相當少，不建議當補鈣來源。

●百頁豆腐：黃豆蛋白、澱粉、黃豆油與調味料均勻乳化後製成。每100克的百頁豆腐將近200大卡，含有13.4公克的蛋白質（約等於2顆蛋），脂肪約13.1公克（約1匙白色塑膠湯匙的油脂量）。屬於「高油脂高熱量」的豆類加工品，建議少吃。

●臭豆腐：傳統做法是利用大白菜、高麗菜、芥菜等產量過盛的蔬菜，經發酵產生的「菜梗水」，再加上豆腐渣再次發酵成俗稱的「臭滷水」，而後將老豆腐置於滷水中，將植物性蛋白質發酵。

需要注意的是，炸的臭豆腐油脂和熱量非常高，1份（5塊）就有500大卡以上，約有12-25克的蛋白質，油脂20克以上。加上搭配的醬汁或湯汁往往含鈉量較高，因此建議選擇清蒸且清淡調味的品項，如清蒸臭豆腐，熱量較低，1份約為200多大卡。

●油豆腐：將板豆腐或嫩豆腐拿去油炸即為油豆腐。2塊三角油豆腐約為55公克，有88大卡、7克蛋白質、約7克的脂肪。食用時要特別注意使用油脂的好壞，避免過量攝取，造成熱量囤積。

新北衛生局表示，將板豆腐或嫩豆腐拿去油炸即為油豆腐，油脂含量較高，要少吃。（資料照）

●豆乾：豆腐經加壓、烘乾而成。因為水分含量少，所以同重量下蛋白質和鈣質含量相對比豆腐高。100克小方豆乾（約2片半）含有17公克的蛋白質（2.5顆蛋），鈣質685毫克，高於傳統豆腐（140mg/100g）及凍豆腐（240mg/100g）的鈣質含量，是補充蛋白質與鈣質的最佳來源。

●天貝：是印尼的傳統發酵食品，大多由黃豆製成，將黃豆煮熟後，加入少孢根黴菌（Rhizopus oligosporus）發酵而成，發酵過程能讓細菌將營養素分解成小分子，讓身體更容易吸收。天貝每100克約200大卡，含20克的蛋白質（等於3顆蛋）。天貝具有獨特發酵風味，煎過之後有堅果奶香，是蔬食者、健身愛好者與減醣者的新選擇。

黃豆選購指南

來源方面，首推選擇台灣本土種植黃豆，不論是種植的風土更適合台灣居民的體質，而且完全不會有基因改造問題。若是選擇一般黃豆加工品，記得選擇「非基因改造」的大豆製品。

營養方面，想要補充鈣質可選擇板豆腐，凍豆腐、豆干；若想要補充蛋白質，豆包、豆干、天貝是好的選項。油炸過後的油豆腐和百頁豆腐的油脂含量較高，偶爾吃就好。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法