遠離毒好孕到 竹縣成功助女藥癮者安心孕新生

新竹縣毒品危害防制中心今年首度執行「藥癮懷孕婦女醫療支援補助計畫」。（新竹縣毒品危害防制中心提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣毒品危害防制中心關注婦女藥癮個案及特殊需求族群，今年首度執行「藥癮懷孕婦女醫療支援補助計畫」，成功輔導1名緩起訴附命戒癮治療的懷孕婦女申請補助，該個案為泰國籍外籍配偶，經由個案管理員多次進行電話訪談及家訪後，順利完成補助計畫申請。

新竹縣長楊文科表示，這些特殊個案女性不論在面對藥癮或生活困境中，都需要有完整的支持體系，才能順利走過挑戰，期盼進一步關懷她們，安心迎接更美好的未來。

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新竹縣毒品危害防制中心表示，近年來積極推動女性藥癮個案的輔導與支持服務，為她們提供穩定生活基礎與健康資源。根據統計，新竹縣過去5年輔導的女性藥癮個案中，年齡層以40至49歲最多，占比45%；其次為30至39歲，占26.2%。由數據顯示，藥癮問題在女性育齡族群中較為普遍，迫切需要介入與輔導。

成功輔導的該名個案表示，感謝毒品危害防制中心個案管理員全程協助，不僅減輕了孕期的經濟負擔，更透過定期衛教指導與心理關懷，提升對孕期健康認識及感受到更多支持。

毒防中心指出，此次輔導成果不僅顯示新竹縣在藥癮輔導上的用心與成效，更彰顯個案管理員在戒癮支持過程中角色之重要性。新竹縣未來將持續加強對女性藥癮個案服務，包括針對懷孕婦女特別需求，提供更全面輔導計畫，幫助生活穩定，迎接新生命到來。盼藉由此次分享成功案例，喚起社會大眾對藥癮女性的關注與支持，展現地方政府與社會資源協力合作力量，為更多家庭點燃希望之光。

若民眾遇有毒品相關問題，應儘速尋求專業協助，或撥打24小時免費諮詢專線「0800-770-885」（請請你，幫幫我），由新竹縣毒品危害防制中心進行個別化協助，期望共同打造無毒家園幸福城市。

新竹縣毒品危害防制中心關注婦女藥癮個案及特殊需求族群。（新竹縣毒品危害防制中心提供）

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