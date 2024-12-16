自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

遠離毒好孕到 竹縣成功助女藥癮者安心孕新生

2024/12/16 10:56

新竹縣毒品危害防制中心今年首度執行「藥癮懷孕婦女醫療支援補助計畫」。（新竹縣毒品危害防制中心提供）

新竹縣毒品危害防制中心今年首度執行「藥癮懷孕婦女醫療支援補助計畫」。（新竹縣毒品危害防制中心提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣毒品危害防制中心關注婦女藥癮個案及特殊需求族群，今年首度執行「藥癮懷孕婦女醫療支援補助計畫」，成功輔導1名緩起訴附命戒癮治療的懷孕婦女申請補助，該個案為泰國籍外籍配偶，經由個案管理員多次進行電話訪談及家訪後，順利完成補助計畫申請。

新竹縣長楊文科表示，這些特殊個案女性不論在面對藥癮或生活困境中，都需要有完整的支持體系，才能順利走過挑戰，期盼進一步關懷她們，安心迎接更美好的未來。

新竹縣毒品危害防制中心表示，近年來積極推動女性藥癮個案的輔導與支持服務，為她們提供穩定生活基礎與健康資源。根據統計，新竹縣過去5年輔導的女性藥癮個案中，年齡層以40至49歲最多，占比45%；其次為30至39歲，占26.2%。由數據顯示，藥癮問題在女性育齡族群中較為普遍，迫切需要介入與輔導。

成功輔導的該名個案表示，感謝毒品危害防制中心個案管理員全程協助，不僅減輕了孕期的經濟負擔，更透過定期衛教指導與心理關懷，提升對孕期健康認識及感受到更多支持。

毒防中心指出，此次輔導成果不僅顯示新竹縣在藥癮輔導上的用心與成效，更彰顯個案管理員在戒癮支持過程中角色之重要性。新竹縣未來將持續加強對女性藥癮個案服務，包括針對懷孕婦女特別需求，提供更全面輔導計畫，幫助生活穩定，迎接新生命到來。盼藉由此次分享成功案例，喚起社會大眾對藥癮女性的關注與支持，展現地方政府與社會資源協力合作力量，為更多家庭點燃希望之光。

若民眾遇有毒品相關問題，應儘速尋求專業協助，或撥打24小時免費諮詢專線「0800-770-885」（請請你，幫幫我），由新竹縣毒品危害防制中心進行個別化協助，期望共同打造無毒家園幸福城市。

新竹縣毒品危害防制中心關注婦女藥癮個案及特殊需求族群。（新竹縣毒品危害防制中心提供）

新竹縣毒品危害防制中心關注婦女藥癮個案及特殊需求族群。（新竹縣毒品危害防制中心提供）

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中