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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

最冷「三九天」將至！ 中醫三九貼治寒症、增免疫

2024/12/16 10:43

台南市立安南醫院中醫部三九貼執行期間為今年12月30日至明年1月24日，不只能驅除寒邪，還能提高身體抗病力。（安南醫院提供）

台南市立安南醫院中醫部三九貼執行期間為今年12月30日至明年1月24日，不只能驅除寒邪，還能提高身體抗病力。（安南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕每年冬至過後到大寒期間連續3個第9天是1年中最冷的時候，中醫稱為「三九天」。此期間人體陽氣始發、皮膚乾燥、毛孔收縮、血液循環不良，傳統中醫認為這時在皮膚敷貼辛散溫熱藥物，例如元胡、白芥子、附子、乾薑、細辛等，藥物滲入體內的效果會較平時好，這種在特定穴位上敷貼、治療寒症的方法，稱為「三九貼」。

由於今（2024）年冬至為12月21日，三九貼日期分別落在12月30日（一九）、明（2025）年1月8日（二九）及1月17日（三九）。台南市立安南醫院中醫部將於今年12月30日至明年1月24日提供三九貼治療，若能在這段期間敷貼，可補充與激發人體的陽氣，藉由穴位及經絡走向和特性，一面驅除寒邪；另方面提高身體抗病力。

安南醫院中醫部說明，三九貼是將元胡、細辛、白芥子等臨床常用藥加上生薑汁，調製成膏狀後在背部穴位如：大椎、定喘、風門、肺俞、脾俞、腎俞等處敷貼，透過人體經絡傳導，調節五臟六腑及氣血運行狀態，以對抗寒冷氣候對人體的影響。

此外，針對虛寒性體質或寒濕久留的人，三九貼可提振陽氣、溫通陽氣，加強驅除寒濕邪氣、增強身體抗病能力，可用在緩解過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎、寒性風濕性關節痛、慢性腹瀉、遺精、遺尿等患者的發作頻率，就連容易反覆上呼吸道感染的小朋友也適合敷貼。

安南醫院中醫部提醒三九貼的3點注意事項：1.治療期間不妨礙其他藥物正常使用，惟孕婦、2歲以下小孩、嚴重心肺功能不足者、皮膚短時間敷貼即會大量起泡者，以及發燒和咽喉發炎者等，不適合三九貼；2.敷貼當日一定要禁食生冷、油膩及辛辣等刺激性食物，以免影響治療效果；3.若皮膚起紅腫、搔癢，應立刻撕下藥餅，塗擦適當消炎藥膏。

安南醫院中醫部強調，三九貼屬於中醫外治法，將熱性藥物敷貼在特定穴位以達改善體質之效，所以體質判定十分重要，也決定後續治療，建議民眾充分與醫師諮詢，勿自行調配藥物敷貼。

夏季敷貼的「三伏貼」與冬季敷貼的「三九貼」之異同。（安南醫院中醫部提供）

夏季敷貼的「三伏貼」與冬季敷貼的「三九貼」之異同。（安南醫院中醫部提供）

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