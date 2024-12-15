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國健署將補助「2癌友」凍精、卵 首次費用最高10萬元

2024/12/15 17:19

國健署署長吳昭軍表示，國健署將針對「女性乳癌」與「男性血癌」患者提供凍卵、凍精補助。（記者林志怡攝）

國健署署長吳昭軍表示，國健署將針對「女性乳癌」與「男性血癌」患者提供凍卵、凍精補助。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部國健署持續研議醫療性生育保存補助試辦計畫，將針對「女性乳癌」與「男性血癌」患者提供凍卵、凍精補助，且補助費用最高可達10萬元，預估1年有超過5000人符合資格，相關計畫目前已從國健署簽出至衛福部，待送交行政院並獲同意後，將可公告上路，未來也將依據實施情況，評估擴大補助癌別。

根據最新2021年國人癌症登記資料，1年新增12.1萬名癌症個案，其中16%為介於15至49歲育齡階段，相當於每6人就有1人處於生育年齡；以乳癌為例，新增個案1萬5448人，育齡階段比率更高達31.33%，等於4800多人，其中2700多人在20至44歲之間。

目前台北市、新北市、嘉義市、桃園市等地方政府，都有針對癌友提供醫療性凍卵補助，桃園市、新竹市、雲林縣、苗栗縣等更有社會性凍卵補助方案，這些縣市凍卵補助落在2萬元到3.5萬元不等。

國健署署長吳昭軍表示，國健署已擬定「醫療性生育保存」補助試辦計畫相關草案，預計先對「女性乳癌」與「男性血癌」患者，提供凍卵、凍精補助，並比照人工生殖的補助作法，女性乳癌患者首次凍卵補助10萬元，男性血癌患者凍精所需費用較低，採全額補助。

此外，吳昭軍指出，試辦計畫粗估經費約1億餘元，1年約有5000至6000名患者適用，但實際是否進行生育保存，仍視患者個人意願而定，也希望在經費稍有寬估的情況下，讓有需要的民眾都能獲得幫助，避免患者有意願卻沒補助的狀況發生。

吳昭軍說，由於補助費用需動用行政院所轄的人工生殖相關經費，因此須經過行政院同意才能公告細節並正式施行，草案已從國健署簽出至衛福部，將再由衛福部送交行政院進行評估，且未來計畫施行後，會依據實際情況持續檢討，補助範圍將有機會擴大至其他癌別。

另一方面，吳昭軍強調，人工生殖對我國整體生育率的影響不大，並不能真正扭轉少子化，許多癌友仍在打拚事業、處於經濟起步階段，有不小的家庭壓力，卻又碰到生理上疾病或其他問題，需要外部協助並減輕負擔，因此國健署希望幫助這些患者一圓求子夢，並非基於生育率考量。

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