健康網》心梗前未必胸悶、絞痛！ 4警訊易忽略「胃痛」上榜

中醫師解釋，冠狀動脈阻塞多因動脈粥狀硬化，脂肪斑塊堆積在血管內壁，使血管壁愈發狹窄，當斑塊破裂，引發血栓導致心肌阻塞；示意圖。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕寒流來襲，務必做好保暖，以免心血管疾病來敲門。中醫師王大元提醒，很多人在心肌梗塞前其實不會胸悶或絞痛，反而是在1到2個月前曾有過肩膀、背部、下巴或胃的輻射性疼痛等，這些症狀通常不嚴重，因此容易被忽略，建議除了中、西藥治療外，平日亦可按壓內關穴保養，減少高油、高糖、高鹽料理和注意保暖更是不二法門。

嚴寒更容易誘發血管栓塞

王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文解釋，心肌梗塞主要是供應心肌的冠狀動脈受到阻塞，一開始可能心血管輕微阻塞毫無症狀而不自知。冠狀動脈阻塞多是因為動脈粥狀硬化，由於脂肪斑塊堆積在血管內壁，使血管壁愈發狹窄，有時斑塊可能會不穩定而破裂，引發血栓導致心肌阻塞，天氣嚴寒更容易誘發栓塞。

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他補充，在心肌梗塞前1到2個月警訊中，「胃痛」很容易被誤認為是胃食道逆流的火燒心，其他症狀還包括呼吸困難、噁心、頭暈、冒冷汗或倦怠，女性較容易出現無症狀的心肌梗塞。

中醫師提到，在心肌梗塞前1到2個月警訊中，「胃痛」很容易被誤認為是胃食道逆流的火燒心；示意圖。（圖取自shutterstock）

好發8時間 房事後、用力排便也要小心

王大元說明，心肌梗塞的好發時間通常在日夜溫差大、上午時段、秋冬季節、劇烈運動、房事過後、喝酒抽菸、壓力太大或排便用力時，因增加心臟負荷，使冠狀動脈的血流量不足，導致心肌梗塞急性發作。症狀若持續5分鐘或休息後反而症狀加重，必須懷疑心肌梗塞的可能性，應盡快送醫檢查。此外曾患有心血管疾病、三高、肥胖、菸酒史和停經婦女也都是高危險群。

西醫預防和治療方式包括開立溶解血栓和增加血流的藥物（如硝化甘油或阿斯匹靈），亦可藉由手術和置入支架改善。中醫以保養心氣為主，屬於「厥心痛」和「胸痹」之範疇，其中藥物像是桂枝人蔘湯（理中湯加桂枝）、枳實薤白桂枝湯和瓜蔞薤白半夏湯等，可用來預防心臟梗塞。

中醫師提到，預防心肌梗塞，平日亦可按壓內關穴保養。（資料照）

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