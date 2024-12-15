自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》心梗前未必胸悶、絞痛！ 4警訊易忽略「胃痛」上榜

2024/12/15 18:46

中醫師解釋，冠狀動脈阻塞多因動脈粥狀硬化，脂肪斑塊堆積在血管內壁，使血管壁愈發狹窄，當斑塊破裂，引發血栓導致心肌阻塞；示意圖。（圖取自shutterstock）

中醫師解釋，冠狀動脈阻塞多因動脈粥狀硬化，脂肪斑塊堆積在血管內壁，使血管壁愈發狹窄，當斑塊破裂，引發血栓導致心肌阻塞；示意圖。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕寒流來襲，務必做好保暖，以免心血管疾病來敲門。中醫師王大元提醒，很多人在心肌梗塞前其實不會胸悶或絞痛，反而是在1到2個月前曾有過肩膀、背部、下巴或胃的輻射性疼痛等，這些症狀通常不嚴重，因此容易被忽略，建議除了中、西藥治療外，平日亦可按壓內關穴保養，減少高油、高糖、高鹽料理和注意保暖更是不二法門。

嚴寒更容易誘發血管栓塞

王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文解釋，心肌梗塞主要是供應心肌的冠狀動脈受到阻塞，一開始可能心血管輕微阻塞毫無症狀而不自知。冠狀動脈阻塞多是因為動脈粥狀硬化，由於脂肪斑塊堆積在血管內壁，使血管壁愈發狹窄，有時斑塊可能會不穩定而破裂，引發血栓導致心肌阻塞，天氣嚴寒更容易誘發栓塞。

他補充，在心肌梗塞前1到2個月警訊中，「胃痛」很容易被誤認為是胃食道逆流的火燒心，其他症狀還包括呼吸困難、噁心、頭暈、冒冷汗或倦怠，女性較容易出現無症狀的心肌梗塞。

中醫師提到，在心肌梗塞前1到2個月警訊中，「胃痛」很容易被誤認為是胃食道逆流的火燒心；示意圖。（圖取自shutterstock）

中醫師提到，在心肌梗塞前1到2個月警訊中，「胃痛」很容易被誤認為是胃食道逆流的火燒心；示意圖。（圖取自shutterstock）

好發8時間 房事後、用力排便也要小心

王大元說明，心肌梗塞的好發時間通常在日夜溫差大、上午時段、秋冬季節、劇烈運動、房事過後、喝酒抽菸、壓力太大或排便用力時，因增加心臟負荷，使冠狀動脈的血流量不足，導致心肌梗塞急性發作。症狀若持續5分鐘或休息後反而症狀加重，必須懷疑心肌梗塞的可能性，應盡快送醫檢查。此外曾患有心血管疾病、三高、肥胖、菸酒史和停經婦女也都是高危險群。

西醫預防和治療方式包括開立溶解血栓和增加血流的藥物（如硝化甘油或阿斯匹靈），亦可藉由手術和置入支架改善。中醫以保養心氣為主，屬於「厥心痛」和「胸痹」之範疇，其中藥物像是桂枝人蔘湯（理中湯加桂枝）、枳實薤白桂枝湯和瓜蔞薤白半夏湯等，可用來預防心臟梗塞。

中醫師提到，預防心肌梗塞，平日亦可按壓內關穴保養。（資料照）

中醫師提到，預防心肌梗塞，平日亦可按壓內關穴保養。（資料照）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中