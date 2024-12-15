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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》烤火雞高磷高蛋白要謹「腎」 醫推2肉類代替

2024/12/15 17:31

國外常會吃烤火雞慶祝聖誕節，不過醫師提醒，火雞肉是屬於高蛋白與高磷的肉類，慢性腎病友要適量；示意圖。（圖取自freepik）

國外常會吃烤火雞慶祝聖誕節，不過醫師提醒，火雞肉是屬於高蛋白與高磷的肉類，慢性腎病友要適量；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕聖誕節不遠，許多國家都會吃烤火雞來應景。但台南新樓醫院腎臟科門診醫師王婷翊提醒，火雞肉是屬高蛋白、高磷，慢性腎病友要適量。推薦可以用土雞跟山羊肉替代，這2種肉同樣是高蛋白肉類，但鐵質含量較高，磷與鉀的含量也相對適中，適合洗腎的貧血患者食用。

牛肉也不賴 適量食用防鉀過高

王婷翊於臉書粉專「腰子安娜／王婷翊醫師」發文分享，聖誕節吃火雞肉，常會搭配馬鈴薯、玉米和南瓜等配菜，含有較高的鉀，慢性腎病友也不應食用過量。在常見的6種肉類：牛、羊、豬、雞、火雞和山羊肉中，火雞肉的蛋白質、磷和鉀含量最高，但相對脂肪含量最低。

她認為，單看火雞肉的成分，除了蛋白質外，其他營養不高，看起來也不是很可口；相較之下，她反而覺得土雞跟山羊肉更好，適合洗腎的貧血患者食用。而牛肉雖然鉀含量稍高，但也是很好的蛋白質與鐵質來源，適量食用也很讚。

醫師推薦可以用土雞跟山羊肉替代烤火雞，鐵質含量較高，磷與鉀的含量也相對適中，適合洗腎的貧血患者食用；示意圖。（資料照）

醫師推薦可以用土雞跟山羊肉替代烤火雞，鐵質含量較高，磷與鉀的含量也相對適中，適合洗腎的貧血患者食用；示意圖。（資料照）

腎病患吃烤火雞宜搭低磷、低鉀配菜

​王婷翊提醒，腎病患者過節時，可以稍微吃一點火雞肉，但建議搭配低磷、低鉀的配菜。例如花椰菜、蘆筍、洋蔥、高麗菜、白蘿蔔、甜椒（青皮）或冬瓜等，這樣既能感受到節日氣氛，又不會增加腎臟負擔。

另，她分享小知識，在日文中，火雞被稱為「七面鳥（しちめんちょう）」，表達其頭臉部皮膚鮮豔多彩。這個名字，把醜醜的火雞形容的生動又優雅。

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