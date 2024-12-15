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健康網》「1種排便」最危險！ 醫示警：罹癌、心血管疾病增

2024/12/15 21:50

醫師表示，影響排便次數或形狀原因很多，跟飲食習慣、腸胃道機能、情緒、日常活動量都有關係；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，影響排便次數或形狀原因很多，跟飲食習慣、腸胃道機能、情緒、日常活動量都有關係；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕排便習慣反映健康警訊！基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘引述國外研究指出，每天排便多次，不管是排軟或硬的大便，都無增加疾病風險，不用擔心；最危險的族群是「沒有每天排便」又排「軟便」者，其死亡率、心血管疾病和罹癌風險都增加。

錢政弘在臉書專頁「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」發文分享，談到排便習慣，經常被問到2個問題：「我每次吃完東西就想去大號，這會不會有問題？」「我兩三天上一次大號，這算正常嗎？」對此，他引述1篇2022年美國人的研究報告解答。

這篇研究納入14574名成年人，平均追蹤7.6年，並將大便型態分成3類，軟便（鬆軟糊狀）、正常（長條成型）和硬便（小顆硬塊）。最標準的情況是每天上1次廁所且排出正常的大便。

研究結果顯示，針對軟便來看，每週排便4次，死亡率多1.78倍、心血管疾病多2.3倍、癌症多2.4倍；每天上1次，死亡率多1.3倍；每天上多次軟便，無增加風險。至於硬便，則是每週排4次，死亡率多1.5倍，無增加癌症或心血管疾病；每天上1次，心血管疾病多2倍；每天上多次，無增加風險。

研究分析不同排便習慣、次數，導致的心血管疾病、癌症、死亡率風險。（圖取自錢政弘臉書專頁）

研究分析不同排便習慣、次數，導致的心血管疾病、癌症、死亡率風險。（圖取自錢政弘臉書專頁）

錢政弘指出，從這篇研究可得到以下4個結論。同時，他也提及，影響排便次數或形狀原因很多，跟飲食習慣、腸胃道機能、情緒、日常活動量都有關係。若大便偏軟或偏硬，有很大的原因是腸道菌相失衡引起，連帶引起各器官慢性發炎和免疫失調，包括腸躁症、心臟病、糖尿病、肥胖、脂肪性肝炎、巴金森氏症、阿茲海默症等。

●每天排便多次，不管是排軟或硬的大便，都無增加疾病風險，不用擔心。

●最危險的族群是「沒有每天排便」又排「軟便」者，其死亡率、心血管疾病和罹癌風險都增加，其次是排「硬便」的人。

●每天都排硬便者，注意心臟病的風險，排不出來時，寧願多上幾次，避免過於用力。

●沒有每天排便的人，如果大便沒有太軟或太硬，不會增加疾病風險。

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