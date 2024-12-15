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斷食3日益處才顯現！ 研究揭露空腹潛在風險

2024/12/15 13:46

長期斷食風險高，專家建議謹慎評估；圖為情境照。（圖取自freepik）

長期斷食風險高，專家建議謹慎評估；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕最新研究顯示，斷食的健康效益需要超過3天的完全熱量限制才會顯現，而這一過程伴隨的潛在風險不容忽視。相關研究發表於《自然代謝》（Nature Metabolism）期刊。

科學新聞網站《Science Alert》報導指出，間歇性斷食近年來受到推崇，被視為減重、降血壓等健康管理的有效手段。然而，歐洲與英國研究人員進行的1項新研究指出，這些益處可能不適用於短期或間歇性斷食。研究發現，人體主要器官的蛋白質生產模式需經過至少3天以上的斷食才會發生顯著變化，並與健康改善相關。

研究團隊追蹤12名健康受試者（5名女性、7名男性）的血液變化，發現蛋白質的全身性改變多在斷食第3天後出現。倫敦瑪麗皇后大學（Queen Mary University of London）流行病學家克蘭根伯格（Claudia Langenberg）表示：「我們首次在分子層面觀察斷食對人體的影響。研究證實斷食確實具有健康益處，但這些益處需要至少3天的完全斷食才能實現，比預期時間更久。」

然而，長時間完全不攝取熱量可能帶來嚴重風險，超過斷食的潛在益處。專家建議，進行斷食必須在安全條件下，並接受醫療專業人員的監督。尤其是兒童、青少年、孕婦、糖尿病患者及飲食失調者，更應避免間歇性斷食。此外，斷食期間脫水風險也需特別注意，因食物通常提供約20%的水分來源。

研究顯示，連續斷食7天會改變受試者血液中約三千種蛋白質，其中三分之一出現顯著改變，部分與類風濕性關節炎及心血管健康改善有關。然而，多數蛋白質在恢復飲食後迅速回到基準水平，顯示生物學效應需持續一段時間才能產生長期健康益處。

該研究支持過去的試驗結果，認為斷食數天比單純減少卡路里更有效。但研究作者也提醒，長期禁食的潛在益處尚未完全確認，需進一步研究探索模擬斷食的替代方法，以幫助無法堅持長期斷食的人群。

研究團隊認為，斷食對健康的作用或與人類演化過程中的生存機制有關。蘭根伯格表示：「我們的身體具有高度代謝彈性，能在食物匱乏時維持運作。」她補充，這項研究為系統性識別斷食益處及開發干預措施提供了機會。

需要注意的是，這項研究僅以12名健康成年人為樣本，結果可能不適用於其他族群。研究團隊期望這一初步發現能為未來斷食相關研究提供參考依據。

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