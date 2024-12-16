健康網》10冬季水果好處一次收！ 營養師：「這3種」助抗壓

高敏敏表示，現代人生活壓力大，不妨吃點抗壓水果來緩解緊張情緒，像是椪柑、紅心芭樂、蓮霧都是很好的選擇；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣一年四季都有豐富的水果，冬季水果更是多汁又香甜。營養師高敏敏在臉書專頁發文分享10種冬季熱門水果，有柿子、金棗、蜜棗、柳橙、紅心芭樂、椪柑、蓮霧、草莓、小番茄、楊桃，且它們對人體都有些益處，其中，有3種水果能幫助抗壓，如紅心芭樂、椪柑、蓮霧，生活壓力大的人不妨吃一點來緩解不安吧！

柿子 防新陳代謝失衡

●基礎資訊：產季10-12月、熱量57大卡、碳水化合物15.2克。

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●營養素與功效：柿子富含維生素C以及礦物質碘，有助於預防甲狀腺功能低下引起的新陳代謝失衡。此外，柿子常被製成各類食品，雖然加工過程中維生素可能會有所流失，但鉀、鐵、磷等礦物質的含量卻能顯著提升（如Q彈的美味柿餅）。

金棗 連皮吃護血管健康

●基礎資訊：產季12-2月、熱量56大卡、碳水化合物14.1克。

●營養素與功效：金棗的維生素C含量可是柑橘類之冠，且食用時通常連著果皮一起吃下肚，所以能攝取到類黃酮，可以增進血液循環，保持血管健康。

蜜棗 含鉀、鈉能利尿消腫

●基礎資訊：產季12-2月、熱量44大卡、碳水化合物11克。

●營養素與功效：蜜棗含有豐富的礦物質鉀和少量的鈉，有助於血管擴張和維持最佳血壓，還能利尿消水腫，2顆小蜜棗（約130克）的鉀離子含量就高達226毫克左右，因此提醒，腎臟病病友需留意攝取量。

高敏敏指出，蜜棗含有豐富的鉀和少量的鈉，有助於維持血壓及利尿消水腫；示意圖。（資料照）

柳橙 增強抵抗力、護血管

●基礎資訊：產季11-1月、熱量44大卡、碳水化合物11克。

●營養素與功效：柳橙含有豐富的維生素C及維生素B1，能夠增強抵抗力，維護血管健康，並降低膽固醇。

另外，柳橙含鉀量跟含糖量偏高，有些人喜歡打成汁享用，特別提醒，通常1杯柳橙汁大約有5顆以上的柳橙，打成汁還會減少很多膳食纖維，建議高血糖、腎臟病病友、控醣者，要注意攝取量。

紅心芭樂 水果界維生素C之王

●基礎資訊：產季11-2月、熱量42大卡、碳水化合物10.7克。

●營養素與功效：芭樂可是無人不知的水果界維生素C之王，除此之外，也是非常優秀的低GI水果，不但可以幫助美白、製造膠原蛋白，還有滿滿抗壓營養，推薦現代壓力大、飲食不均衡的人可以每天吃點芭樂，補充容易流失的維生素C。

椪柑 保護視野又抗壓

●基礎資訊：產季11-2月、熱量40大卡、碳水化合物10克。

●營養素與功效：小小的柑橘，營養好處多，含有維生素C、礦物質鉀、β-胡蘿蔔素、葉酸等，能增強保護力、對抗壓力、保護呼吸道，其中維生素C和鉀，能夠降低發炎機率；β-胡蘿蔔素能保護視野，鞏固皮膚黏膜健康。但其含鉀量高，腎臟病病友也需要控制攝取。

草莓 助美白、養顏美容

●基礎資訊：產季12-3月、熱量39大卡、碳水化合物9.3克。

●營養素與功效：草莓含有豐富的維生素C、維生素A及維生素E，尤其維生素C含量高，能增加抗氧化能力，也能幫助膠原蛋白合成；此外，還含有花青素、鞣花酸等特殊植化素，能幫助美白、養顏美容。

雖然草莓好處多，但因為草莓表皮的蛋白質易引起過敏，容易過敏的人須避開；且草莓是農藥含量較高的水果，所以食用前務必將其清洗乾淨。

蓮霧 糖分低又助抗壓

●基礎資訊：產季11-3月、熱量35大卡、碳水化合物9克。

●營養素與功效：怕水果糖分太高的人，遇到蓮霧就不用害怕了，蓮霧營養豐富，具低GI、控醣的特性，糖尿病友1次吃1-2顆都沒問題，它富含維生素C，有助於抗壓之外，還可以抗氧化、養顏美容，推薦上班族每天啃1-2顆當作下午點心。

高敏敏分享，蓮霧是低GI水果，它富含維生素C，除了能抗壓之外，還可以抗氧化、養顏美容；示意圖。（圖取自photoAC）

小番茄 「天然紅寶石」能抗癌

●基礎資訊：產季12-4月、熱量33大卡、碳水化合物7.4克。

●營養素與功效：番茄含有茄紅素、維生素A、C，其中，茄紅素具有抗氧化、抗癌、預防心血管疾病等功效。最重要的是，番茄富含的茄紅素不怕加熱，經烹調加工過後，更容易釋放出營養素，好處這麼多，簡直是個天然紅寶石。

楊桃 維生素C比檸檬多1.2倍

●基礎資訊：產季10-12月、熱量32大卡、碳水化合物8.2克。

●營養素與功效：楊桃熱量低，含有豐富的維生素C，是檸檬的1.2倍，汁多味美。不過，慢性腎臟病患者一定要注意，它是禁忌水果，甚至有腎臟疾病的患者都應避免食用。

最後，高敏敏提醒，水果還是要適量攝取，1份水果約等於1個拳頭（或8分滿的碗），1天建議攝取2-4份即可。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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