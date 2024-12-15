健康網》每日「簡單活動」3分鐘護心！ 醫：爬樓梯也行

研究指出，平時無運動習慣者，只要在生活中加入短暫且強度較高的身體活動，如快速爬樓梯等，便可能降低重大心血管事件風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人少有運動習慣，但恰恰運動是護心、護健康的一大利器之一；對此，腎臟科醫師王介立引述研究指出，即使平時無運動習慣者，只要在生活中加入短暫且強度較高的身體活動，便可能降低重大心血管事件風險，特別是女性，每天約1至3分鐘的高強度短暫活動，像是快步走趕公車、快速爬幾階樓梯或搬運稍重物品等，有助於護心。

王介立在臉書專頁「王介立醫師」發文引述1項研究，以「英國生物銀行」的龐大資料為基礎，透過觀察性研究，而非實驗操控，利用可穿戴式加速度計，精準測量受試者的日常活動型態，即時量化日常動作強度與時間，長期追蹤、紀錄，將這些生活中不經刻意安排的零碎且高強度的生活動作（VILPA），像是快步走路趕公車、快速爬樓梯或搬運稍重物品等，與心血管健康狀態連結起來。

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研究結果顯示，女性每天只需要約1至3分鐘的高強度短暫活動，就可對心臟健康產生明顯的保護效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究結果顯示，女性每天只需要約1至3分鐘的高強度短暫活動，就可對心臟健康產生明顯的保護效果，而男性則可能需要更長時間的高強度運動，才能獲得類似益處。

王介立認為，這項發現對於不習慣或不願意參與正式運動的人而言，是一個鼓勵，透過日常片段的活動就能對心血管健康有幫助。不過，他也表示，究竟是較健康的人才會有較多的VILPA，還是較多的VILPA改善健康呢？目前對其因果尚難以區分。

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