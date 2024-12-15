健康網》火鍋加菜你pick誰？ 農糧署推6食物 「它」是靈魂

農糧署表示，高麗菜是火鍋的靈魂，它爽脆清甜，富含維生素U、C、K等營養素。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕寒流來襲，正是吃火鍋的好「食」機！農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，火鍋中適時加入當季好菜，除了能增添不同口感，也能為火鍋湯頭提味增鮮，像是茼蒿、水蓮、大白菜、芋頭、金針菇等，都是不錯的選擇。另外，不可少的還有高麗菜，它堪稱火鍋的靈魂，富含維生素C、K、U等多種營養素。

農糧署表示，吃火鍋時除了主食，配菜也很重要，常見的除了經典的高麗菜和茼蒿，還有近年強勢崛起的水蓮、口感滑順的金針菇、軟嫩鮮甜的大白菜，以及芋頭、南瓜、香菜等熱門討論食材。農糧署也推薦了以下6類食物，並分享挑選步驟，讓民眾吃得健康又安心。

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吃火鍋必點它們 「這樣挑」準沒錯

●經典不敗「高麗菜」：高麗菜是火鍋的靈魂，它爽脆清甜，富含維生素C、K、U，及鈣、鐵、磷等營養；挑選時以球型完整、結球緊密的為佳。

●美味「茼蒿」：茼蒿口感細緻、香氣濃烈，富含膳食纖維、維生素K，以及β-胡蘿蔔素等營養；挑選時以葉面肥厚鮮綠、略帶粉質為佳。

●火鍋新寵「水蓮」：水蓮脆甜爽口，讓人一口接一口，它富含膳食纖維、鉀、鈣、鎂、鐵等營養；挑選時以顏色翠綠、飽滿不軟爛為佳。

農糧署分享，近年強勢崛起的水蓮，脆甜爽口，富含膳食纖維。（資料照）

●冬季必吃「大白菜」：大白菜容易吸附湯汁，吃起來軟嫩鮮甜又可口，富含維生素C、鉀、鈣、鎂等營養；挑選時以葉面包覆緊密、重量較沉的為佳。

●順暢代表「金針菇」：金針菇嚼勁甘脆、口感滑順，富含膳食纖維、粗蛋白等營養；挑選時以完整結實、菌傘無凹陷開裂的為佳。

●芋頭：芋頭風味濃郁、鬆軟綿密，富含蛋白質、澱粉、鉀等營養；挑選時以呈紡錘型、飽滿無損傷的為佳。

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