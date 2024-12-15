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健康網》含糖飲害肥胖影響學習！ 營養師教「2飲品」替代

2024/12/15 16:51

營養師表示，含糖飲不利於孩子骨骼發展、擠佔其他營養攝取、影響牙齒健康及學習力；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師表示，含糖飲不利於孩子骨骼發展、擠佔其他營養攝取、影響牙齒健康及學習力；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否發現孩子越愛喝含糖飲，越易出現蛀牙、體重增加，甚至注意力不集中？營養師薛曉晶在粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」指出，含糖飲不利於孩子骨骼發展、擠佔其他營養攝取、影響牙齒健康及學習力，甚至影響肥胖或導致胰島素抵抗與代謝問題，建議引導孩子戒除，改喝水果水、果昔等，以助於成長發育。

含糖飲對孩子成長7不良影響

●阻礙骨骼健康發展：含糖飲料通常缺乏支持骨骼發育的鈣與維生素D，且高糖分可能增加胰島素抵抗，影響骨骼生長激素的分泌。此外，過量攝取含糖飲料會導致體重增加，給骨骼帶來不必要的壓力，進而影響發育。

●擠佔其他營養攝取：經常喝含糖飲料的孩子，會減少攝取白開水、牛奶或其他營養豐富的飲品，進而降低蛋白質、鈣和維生素等成長所需養分的攝取量。

●牙齒健康：含糖飲料中的糖分和酸性成分是蛀牙的罪魁禍首，特別是在餐後或睡前飲用時，對牙齒的傷害更大。

營養師提醒，含糖飲料中的糖分和酸性成分是蛀牙的罪魁禍首，特別是在餐後或睡前飲用時，對牙齒的傷害更大；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師提醒，含糖飲料中的糖分和酸性成分是蛀牙的罪魁禍首，特別是在餐後或睡前飲用時，對牙齒的傷害更大；圖為情境照。（圖取自freepik）

●與肥胖和代謝問題相關：研究顯示，每天飲用超過3杯含糖飲料的學齡兒童，其BMI z-score顯著上升，肥胖風險增加。肥胖可能影響生長激素的分泌，進一步對身高造成不利影響。

●肥胖風險：含糖飲料是「隱形熱量」的主要來源，大量攝取容易導致熱量過剩，增加肥胖風險。

●胰島素抵抗與代謝問題：糖分的快速吸收會干擾胰島素的正常調節機制，長期過量攝取可能增加罹患第2型糖尿病的風險。

●學習與專注力：高糖飲食可能導致血糖波動，進而影響孩子的情緒穩定性與專注力，對學習表現產生負面影響。

營養師建議，可用新鮮水果製作水果水增加飲水樂趣，零糖分、零熱量，還能補充維生素和抗氧化劑；示意圖。（圖取自freepik）

營養師建議，可用新鮮水果製作水果水增加飲水樂趣，零糖分、零熱量，還能補充維生素和抗氧化劑；示意圖。（圖取自freepik）

戒除含糖飲 須循序漸進

該如何讓孩子輕鬆戒除含糖飲料呢？薛曉晶建議3方案，首先可用新鮮水果製作水果水增加飲水樂趣，將檸檬、草莓、黃瓜片加入白開水，稍微浸泡即成天然的水果水，零糖分、零熱量，還能補充維生素和抗氧化劑；再者，也可選用無糖優酪乳，加入香蕉、藍莓等水果，打成一杯營養豐富的果昔，其富含蛋白質與益生菌，有助於腸道健康，同時避免過多糖分攝取。

最後，薛曉晶建議父母，可設定孩子每日飲水目標，如6-8杯白開水，並在家中準備可愛的水杯並協助孩子做紀錄，鼓勵多喝水，以保持水分充足，有助於提升專注力和運動表現，避免用含糖飲品解渴。除此之外，減少含糖飲也須謹記下方4招：

●逐步減少，非一次性禁止：開始時可以將含糖飲料稀釋或混合無糖飲品，讓孩子逐漸適應較低甜度的飲品。

●創造健康的家庭環境：家中不囤積含糖飲料，改為提供健康的替代品，如水果水、花草茶或白開水。

●教育與榜樣作用：向孩子講解含糖飲料的健康風險，並以身作則，讓孩子在潛移默化中接受健康飲品。

●獎勵機制：設置小挑戰，例如一周不喝含糖飲料，完成後給予孩子小獎勵，如貼紙、故事書等。

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