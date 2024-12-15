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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》天冷龜鹿二仙膠補身 中醫點名「這些人」別吃

2024/12/15 11:22

醫師提醒，體質偏熱性或是陰虛有熱的人、感冒、發燒、火氣大、痘疹膿腫、炎症、肝腎功能不佳者等族群，不宜食用龜鹿二仙膠。（資料照）

醫師提醒，體質偏熱性或是陰虛有熱的人、感冒、發燒、火氣大、痘疹膿腫、炎症、肝腎功能不佳者等族群，不宜食用龜鹿二仙膠。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代藥理學研究發現，鹿角富含膠質、碳酸鈣、磷酸鈣，而龜板具有多種胺基酸，能補充骨骼中不足的鈣質，再搭配人參補氣、枸杞補腎。東港馬光中醫診所醫師陳憲儀提醒，體質偏熱性或是陰虛有熱的人、感冒、發燒、火氣大、痘疹膿腫、炎症、肝腎功能不佳者、脾胃虛弱敏感、食少便溏、濕滯脹氣者，不宜食用龜鹿二仙膠，建議食用前先找中醫師諮詢判斷體質是否適合。

陳憲儀表示，長期服用龜鹿二仙膠，可以固精補腎、益氣養神，有助於強健筋骨、預防骨質疏鬆、改善筋骨痠痛，並且讓精神更旺盛，提升身體的保護力。適合對象為骨質疏鬆、65歲以上退化性骨關節炎、男女不孕、因癌症而作放射線治療及化療導致的貧血、更年期症候群等。

陳憲儀建議，空腹服用龜鹿二仙膠，吸收效果最好，可於早晨起床或是睡前服用，但如果有夜尿或失眠的情形，則建議在早上服用。在服用龜鹿二仙膠同時，必須避免生冷、寒性的食物，以免降低其效果。

挑選龜鹿二仙膠訣竅

陳憲儀指出，挑選二仙膠時，選擇GMP藥廠、中醫院所、可信任的中藥行所製作的龜鹿二仙膠，可以和商家確認，成份是否安全，避免被誤導以相似的藥材充數（全龜、或其他膠原蛋白）。政府規定販售之食品、藥品，內容物含填充物均有清楚標示，購買前一定要索取背面成分，並看清楚標示，避免發生意外或過敏反應。

醫師指出，挑選時，選擇GMP藥廠、中醫院所、可信任的中藥行所製作的龜鹿二仙膠。（資料照）

醫師指出，挑選時，選擇GMP藥廠、中醫院所、可信任的中藥行所製作的龜鹿二仙膠。（資料照）

陳憲儀提醒，不要吃路上、路邊自行製作之不明二仙膠，可能會導致腎臟及健康出現問題。若服用後，身體出現異狀，請立即就醫，並且攜帶已服用的殘餘部分至院所提供醫師確認，切勿繼續服用，延誤就醫，而造成致命的後果。

不適合龜鹿二仙膠族群

陳憲儀表示，雖然《本草綱目》與明朝醫家李中梓都有提到，持續服用龜鹿二仙膠可以延年益壽，但也並非人人都適合，不適合的族群吃了還可能出現反效果。

●體質偏熱性或是陰虛有熱的患者，服用後可能造成上火的情形，例如：失眠、口乾、便秘等。

●如果感冒、發燒、火氣大、痘疹膿腫、炎症不宜食用。

●由於主要成分由肝臟與腎臟來代謝，因此肝腎功能不佳者，服用前經由專業醫師評估。

●膠質較滋膩，不容易消化，脾胃虛弱敏感、食少便溏、濕滯脹氣者不宜食用。

龜鹿二仙膠料理

●二仙拿鐵飲

材料：二珍寶1塊、50c.c.濃縮咖啡、300~400c.c.牛奶、豆漿或燕麥奶。

作法：

1.先將二仙膠用滾熱開水沖燙，待膠加熱烊化後，調勻飲用。

2.將二仙膠用熱水融化，加入黑咖啡中，最後加入熱牛奶或是熱豆漿、燕麥奶等，製成拿鐵飲用。

中醫推薦的二仙膠藥膳茶飲。（馬光中醫診所提供）

中醫推薦的二仙膠藥膳茶飲。（馬光中醫診所提供）

●二仙雞腿湯

材料：二珍寶1塊、枸杞3錢、黃耆5錢、紅棗6-8顆、山藥1根、香菇6朵、雞腿2隻、薑片少許、米酒50c.c.、鹽1小匙。

作法：

1.藥材洗淨備用；紅棗劃刀去核。

2.雞腿肉剁塊，川燙後洗淨，撈起來備用。

3.山藥去皮，切塊備用。

4.將以上食材放入電鍋烹煮，水量蓋過食材即可。

5.開關跳起後，加入米酒、鹽繼續烹煮，開關跳起後，燜10分鐘即完成料理。

東港馬光中醫診所醫師陳憲儀。（馬光中醫診所提供）

東港馬光中醫診所醫師陳憲儀。（馬光中醫診所提供）

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