健康網》中國恐怖玩具「空氣針」入侵 醫籲家長要警覺

醫師提醒，家長應幫孩子把關上網瀏覽內容、購買物，避免不必要的出血、感染等意外傷害。（擷取自微博、吳欣岱臉書，本報合成）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕繼蘿蔔刀與蠟瓶糖後，又一中國恐怖玩具入侵校園！禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟分享，他4歲的女兒天真無邪的展示「沒有針頭的空針筒」，看到時他與妻子都驚訝，隔天他妻子立刻詢問老師是怎麼回事，並提醒家長，不只要注意小朋友，小學高年級、國高中生等有可能自行上網購買，家長應幫孩子把關上網瀏覽內容、購買物，避免不必要的出血、感染等意外傷害。

巫漢盟在臉書專頁「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」發文表示，最近出現的危險玩具是「空氣針」，它是以軟膠公仔和針筒組成，類似打針的遊戲，將空氣打入公仔後，公仔會因此長出大泡泡，然後再把泡泡擠掉，模擬擠痘痘的手感創造娛樂。

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巫漢盟指出，所幸這款玩具不可能通過醫療器材管理法，也不能申請為醫療器材進口，而若要進入國內販售也必須符合玩具安全系列標準。現在此玩具的成分尚不明確，加上有銳邊所以會被判定不符標準，家長可以暫且安心。

巫漢盟列出另外4種近期危險玩具、怪奇物品，大家應禁止孩子玩，台灣有很多安全且富趣味的玩具，盡量挑選寓教於樂的玩具為主。

●史萊姆：含膠水、硼砂、香料、亮片等物質，會傷害神經系統、消化系統、接觸性皮膚炎等。

●蘿蔔刀：可劃破紙張，刀刃靠單手就可以把刀片甩出，可能不小心劃到或戳到同學的眼睛、皮膚。

●鼻吸能量棒：外形是兩根塑膠製棒狀管，可直接插入鼻孔，裡面多是樟腦、薄荷等成分，宣稱能提神醒腦，但長期吸入樟腦，會導致神經系統、肝臟損傷、呼吸困難、噁心嘔吐。

●蠟瓶糖：外型如蠟燭，外膜由蜂蠟製成，中間包裹糖漿或果醬。因為價格便宜，遭許多人質疑不可能使用真蜂蠟，若是工業用蠟，則根本不可以吃。

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