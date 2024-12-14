健康網》冬季溫補黑麻油上場！ 農糧署授2暖心養生食譜

農糧署建議2大技巧：「冷鍋下油」及「小火慢煮」，這樣能保留麻油的香氣，同時避免苦澀口感；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬季氣溫驟降，進補成為許多人養生首選。農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文指出，黑麻油以其濃郁香氣和溫補效果，成為冬令食補的熱門選擇。不過，如何正確使用黑麻油卻大有學問，特別是掌握下鍋時機，「冷鍋下油」及「小火慢煮」才能避免苦味。

黑麻油特性與使用技巧

黑麻油以胡麻種子（芝麻）為原料，經180至200℃焙炒後榨取而成，色澤深褐，香氣濃郁。然而，由於黑麻油的發煙點較低，容易因高溫產生苦味，因此烹調時需注意火候。農糧署建議2大技巧：「冷鍋下油」及「小火慢煮」，這樣能保留麻油的香氣，同時避免苦澀口感。

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麻油暖心食譜分享

農糧署還推薦了2道簡單又營養的麻油料理，適合冬季溫補：

1. 麻油荷包蛋：小火加熱麻油，放入薑片煸香。打入雞蛋，煎至金黃即可食用。

2. 麻油杏鮑菇：小火將麻油加熱，煸炒薑片至微微捲曲。將杏鮑菇撕成條狀，放入鍋中蓋蓋小火煮至出水。加入半碗米酒、適量水、枸杞及麻油調味，再以鹽調整即可。

農糧署表示，這兩道料理不僅暖身，還能增添風味，讓人暖心又暖胃。

黑麻油以胡麻種子（芝麻）為原料，經180至200℃焙炒後榨取而成，色澤深褐，香氣濃郁。（資料照）

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